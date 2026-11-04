Fnac frappe fort pour le Black Friday : le pack Xiaomi 17T avec écouteurs et coque perd 200 €

Les premières offres du Black Friday 2026 sont déjà disponibles chez Fnac. Actuellement, le coffret comprenant le Xiaomi 17T, une paire d’écouteurs, une coque et un tracker Bluetooth est disponible pour 599 €, au lieu de 803 €.

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C’est une très belle offre qui est proposée sur Fnac à l’occasion du Black Friday. L’événement commence en avance chez les revendeurs français et plusieurs appareils sont déjà à prix cassé. Vous pouvez trouver le pack avec le smartphone Xiaomi 17T, les écouteurs Redmi Buds 8 Lite, une coque et le tracker Xiaomi Tag en promotion. Plus concrètement, l’ensemble va vous revenir à 599 €, au lieu de 803 €. C’est une réduction très intéressante si vous êtes à la recherche d’un bon mobile de milieu de gamme. De plus, il est rare de se voir offrir autant d’accessoires, ce qui représente une belle économie. Rappelons que le Xiaomi 17T avait été lancé seul pour la somme de 753 €.

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Le Xiaomi 17T est à son prix le plus bas chez Fnac

Comme expliqué précédemment, le Xiaomi 17T se présente comme un smartphone Android de milieu de gamme. Il possède une solide fiche technique et fonctionne avec une interface maison HyperOS. D’ailleurs cette dernière vous donne accès à HyperAI qui comprend plusieurs options en lien avec l’intelligence artificielle. Vous allez également avoir accès aux services en lien avec Gemini. À ce niveau, c’est complet.

Pour la partie technique, vous allez profiter d’une dalle Amoled de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. L’écran est très bien calibré et il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage. Sous le capot, vous avez le droit à un processeur MediaTek Dimensity 8500-Ultra accompagné par 12 Go de RAM. Les performances sont franchement bonnes et le téléphone est adapté à tous les usages.

Il possède aussi une capacité de stockage de 256 Go dans cette version. La batterie de 6 500 mAh offre une très belle autonomie. Vous pouvez compter sur une bonne journée d’utilisation. Il est compatible avec la charge rapide de 67 W et la charge sans fil de 27,5 W. Pour la partie photo, on trouve un triple objectif avec un grand-angle principal de 50 Mpx. Dans l’ensemble, il offre une bonne polyvalence, bien que le rendu ne soit pas excellent avec les images de nuit.

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