The Elder Scrolls 6 Sentinel : on en sait plus sur le moment où la suite de Skyrim sera enfin disponible

Si The Elder Scrolls 6 a désormais son titre avec Sentinel, ne vous attendez pas à mettre la main sur le jeu de sitôt. Selon des informations très solides, la suite de Skyrim sortira dans plus de deux ans. Bref, les joueurs n’ont plus qu’une option : prendre leur mal en patience.

© Bethesda / Montage BuzzArena

The Elder Scrolls 6 porte désormais le nom Sentinel, mais sa sortie est encore prévue dans plus de deux ans selon Jason Schreier.

Le jeu se déroulera à Hammerfell, autour de la cité de Sentinel, cinq ans après Skyrim et avec un récit lié au secret des Elder Scrolls.

Le jeu est déjà jouable en interne et mobilise désormais la majorité de Bethesda, malgré des inquiétudes après plusieurs dizaines de licenciements cet été.

C’est hier que Bethesda a enfin dévoilé le nom de The Elder Scrolls 6 qui n’est autre que Sentinel. C’est la fin d’une attente de huit ans après le premier teaser qui ne nous disait pas grand-chose. Et selon Jason Schreier, l’un des journalistes vidéoludiques les mieux renseignés de l’industrie, il faudra attendre quelques années avant sa sortie.

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The Elder Scrolls 6 Sentinel sortira dans plus de deux ans

“Désolé de le dire, mais ce jeu est encore à plus de deux ans de sa sortie”, a écrit Jason Schreier sur Bluesky. Lorsqu’on lui demande s’il s’agit d’une prédiction, Jason Schreier est clair : “Ce n’est pas une prédiction, je connais la période que le jeu vise”. On parle donc ici du calendrier interne de Bethesda.

I think a lot of people forget that The Elder Scrolls VI was only announced in 2018 (along with Starfield) to soften the blow of Fallout 76 — "Don't worry, even though we're making a multiplayer game we've got single-player stuff coming too!"Sorry to say this game is still more than 2 years away! — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-11-03T15:53:06.062Z

C’est en juin 2018 lors de l’E3 que Bethesda a dévoilé un court teaser de The Elder Scrolls 6. Le but était surtout de rassurer les joueurs au moment où Fallout 76 était présenté. Ensuite, c’est Starfield qui a mobilisé une grande partie des équipes du studio pendant plusieurs années.

Le nom Sentinel de The Elder Scrolls 6 nous donne l’indication que le jeu mettra en scène une grande cité de Hammerfell qui porte ce nom, la province des Rougegardes à l’ouest de Tamriel. Pour la période, c’est l’an 206 de la quatrième ère et le teaser évoque la haute-reine Iradne de Hammerfell.

Pour les néophytes, on parle donc ici d’une période cinq ans après les événements de Skyrim. Selon les informations de la presse, le récit sera centré autour du secret des Elder Scrolls.

Sentinel est désormais le projet prioritaire de Bethesda

En février 2026, Todd Howard, dirigeant de Bethesda, a expliqué que l’équipe a franchi une étape interne majeure. Désormais, c’est la majorité de Bethesda qui travaille sur le projet. Matt Booty, qui dirige les contenus des studios Xbox, a pu voir The Elder Scrolls 6: Sentinel de ses propres yeux et a déclaré : “Il a l’air incroyable et le développement avance bien”.

Il y a également Asha Sharma, PDG de Xbox, qui a assisté à une session de gameplay en direct. La dirigeante salue “l’ampleur et la grandeur” du jeu, notamment son histoire. Asha Sharma en avait profité pour cacher le sous-titre de The Elder Scrolls 6 sous huit astérisques et beaucoup de joueurs ont trouvé le nom Sentinel grâce à cet indice bien avant l’officialisation.

Malheureusement, il ne faut pas s’attendre à du gameplay de sitôt puisque Matt Booty précise que Xbox ne montre ses jeux que lorsque leur sortie approche. Le titre est donc jouable en interne, mais loin d’être terminé. Il faudra sans doute attendre un petit moment, peut-être un an avant que des images du gameplay nous soient présentées.

Un jeu face aux licenciements chez Bethesda

Mais reste une inquiétude, le fait que cet été plusieurs dizaines de salariés de Bethesda ont été renvoyés suite à des suppressions de postes chez Xbox. Depuis, des membres de l’équipe craignent bien plus de retard suite à un effectif charcuté. Quant à Bethesda, le studio explique que le calendrier de production n’a pas changé.