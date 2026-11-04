L’iPhone Air tombe sous les 900 € sur Amazon : il est encore moins cher que l’iPhone 17 pour le Black Friday 

Le smartphone ultra-fil d’Apple s’affiche à un prix imbattable pour le Black Friday. En effet, chez Amazon, l’iPhone Air est disponible pour 899 €, au lieu de 1 329 €. Il devient donc moins cher que l’iPhone 17.

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Le Black Friday commence fort chez Amazon avec de nombreux smartphones Apple à prix cassé. L’offre la plus intéressante est à trouver du côté de l’iPhone Air. Le smartphone ultra-fin de la firme de Cupertino est proposé à 899 €, alors que son tarif conseillé est de 1 329 €. Rarement, ce modèle a été aussi abordable. À titre de comparaison, il est disponible à un tarif inférieur l’iPhone 17 qui est pourtant également en promotion. Si jamais le téléphone ne répond pas à vos besoins, sachez que la période de retour est entendue pendant le Black Friday. Il est possible de retourner le mobile et de se faire rembourser jusqu’au mois de janvier de l’année prochaine.

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L’iPhone Air avec plus de 30 % de remise sur Amazon

Dans le détail, l’iPhone Air se présente comme le smartphone le plus fin jamais commercialisé par Apple. Le niveau de finesse est remarquable et il se montre très agréable en main. Il est évidemment compatible avec iOS 27 et il va recevoir de nombreuses années de mises à jour. Cela signifie aussi qu’il vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités IA. Apple Intelligence continue de s’améliorer au fil du temps.

iPhone Air amazon.fr 899,00 € Pixmania 776,90 € Occasion Cdiscount 842,90 € Reconditionné Carrefour 851,00 € Darty 860,00 € Reconditionné Fnac 861,00 € Occasion Darty 877,00 € Occasion RDC 885,00 € Carrefour 1 019,00 € PC Componentes 1 038,00 € Reconditionné RDC 1 079,00 € Boulanger 1 079,00 € RED by SFR 1 079,00 € SFR 1 079,00 € Materiel.net 1 079,00 € E.Leclerc 1 146,05 € Pixmania 1 229,00 € Wellbots 1 229,00 €

Ensuite, il est équipé d’une puissante puce A19 Pro. Le niveau de performances est élevé et le téléphone est adapté à tous les types d’utilisation. La navigation est fluide et la chambre à vapeur offre une bonne gestion thermique. Toutefois, si vous le poussez dans ses retranchements, à l’inverse de certains modèles Apple, la montée en température est rapide. Il dispose d’une grande dalle Super Retina XDR (OLED) de 6,5 pouces.

Elle est accompagnée de la technologie ProMotion qui vous permet de profiter d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il offre une bonne journée d’autonomie avec un usage basique. Il est compatible avec la recharge sans fil MagSafe. Seul véritable défaut, il faut se contenter d’un unique capteur photo. Pour la gamme, nous nous attendions à mieux. D’un autre côté, il faut reconnaître que la qualité des clichés est franchement correcte à la vue du matériel.

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