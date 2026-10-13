GTA 6 : la boîte sans disque pourrait cacher une énorme surprise pour les fans

La version physique de GTA 6 pourrait finalement réserver une surprise aux joueurs. L’une des boutiques qui commercialise le jeu dévoile que les joueurs qui l’ont précommandé auront droit à un poster de Leonida, la carte où se déroule l’intrigue.

Une boutique GameStop affirme que les précommandes physiques de GTA 6 incluront une carte collector de Leonida.

Rockstar n’a encore rien confirmé, et plusieurs magasins GameStop disent ne rien savoir de ce poster.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox, avec préchargement dès le 12 novembre.

Take-Two l’assume ouvertement, la boîte de GTA 6 ne contiendra aucun disque, mais seulement un code de téléchargement. Mauvaise nouvelle donc pour les joueurs puisque l’éditeur maintient sa politique. Mais en revanche, il pourrait y avoir une carte de Leonida, la map de GTA 6, dans la boîte de tous ceux qui l’ont précommandé.

Est-ce que GTA 6 sera accompagné d’un poster de Leonida ?

Du moins, c’est ce que prétend une boutique GameStop en Pennsylvanie avec une image qui montre qu’une “carte collector physique” serait incluse pour tous ceux qui ont réservé leur exemplaire. Bref, pour les fans, c’est déjà une bonne raison de choisir la version boîte au lieu de l’achat numérique.

Même si rappelons que malheureusement, il n’y a que l’édition standard qui a une boîte avec le code puisque l’édition Ultimate, pourtant fournie avec des bonus, est vendue uniquement dans les boutiques PlayStation et Xbox. Donc en numérique.

À noter que, qu’importe l’édition que vous avez précommandée, le pack Vintage Vice City est offert pour profiter de cosmétiques dès le lancement du 19 novembre sur PS5 et Xbox.

Rumor: The GTA 6 physical version (code-in-box) will include a collector’s map, according to GameStop.



Huge if true.



(u/Small_Masterpiece892) pic.twitter.com/OG618Tli4o — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) October 12, 2026

Rappelons que les anciens GTA proposaient déjà un grand poster de leur carte dans la boîte, et idem pour Red Dead Redemption 2. GTA 6 ne rompra donc pas avec cette tradition de Rockstar malgré l’adoption du code de téléchargement qui fait fulminer les joueurs mais aussi des pirates qui menacent Rockstar de publier une build complète de la version PC.

Pour le moment, aucune communication de Rockstar

En parallèle, Rockstar propose aussi un coffret collector à 400 euros avec une carte complète de Leonida, mais en revanche, même pas de GTA 6 dans la boîte. Bref, pour le moment, tant que Rockstar n’a rien officialisé, mieux vaut prendre cette information avec des pincettes, d’autant plus que l’image vient des États-Unis et pas de la France.

Mais quoi qu’il en soit, les joueurs espèrent que ce poster offert existe bien pour afficher chez eux Leonida, qui est environ deux fois plus vaste que la carte de GTA 5. De quoi l’afficher dans sa décoration. Et on le sait, ils seront des millions à avoir des goodies GTA 6 dans leur pièce.

Il faut toutefois noter que plusieurs magasins GameStop ont été contactés, et certains d’entre eux expliquent ne rien savoir à propos de ce poster de la carte de Leonida. Alors s’agit-il d’un leak alors que Rockstar comptait garder la surprise pour le jour J, ou alors une opération ciblée ? Rien n’est très clair.

Comme expliqué précédemment, c’est le 19 novembre prochain que GTA 6 sortira sur PS5 et Xbox. Malheureusement pour ceux qui jouent sur PC, toujours pas de date même si d’anciens employés de Rockstar évoquent février 2027.

Le jeu le plus attendu de la décennie

Le jeu est extrêmement attendu et guetté, comme l’ont prouvé les leaks qui ont largement circulé avant la diffusion du trailer de Rockstar sur Netflix. Et puis ce mois-ci, rappelons que 25 minutes ont encore fuité avec des séquences de courses, de shopping et de personnalisation des véhicules.

Si c’est le 19 novembre que sort GTA 6, les joueurs pourront lancer le téléchargement dès le 12 novembre 2026. Le but est évidemment que les connexions moins rapides aient déjà le jeu sur leur disque dur pour le lancer le jour J et ne pas attendre avant de parcourir Leonida.

Bref, reste à attendre une possible communication officielle de Rockstar à propos de ce poster et pour les joueurs à espérer qu’il soit également offert dans la boîte vendue en France.