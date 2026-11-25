Le bond technologique entre The Witcher 3 et The Witcher 4 est comparable à celui de GTA 5 à GTA 6 selon CD Projekt. Le studio polonais s’est penché sur le nouveau jeu de Rockstar et compte bien améliorer tous les aspects de son RPG à la troisième personne. Pour rappel, The Witcher 4 est prévu en 2028 sans date précise.

CD Projekt promet pour The Witcher 4 un bond technologique comparable à celui entre GTA 5 et GTA 6.

Le studio abandonne le REDengine pour l’Unreal Engine 5 et mobilise déjà plus de 500 développeurs sur le projet prévu pour 2028.

Rockstar inspire directement les équipes de CD Projekt, qui n’a pas encore fixé le prix de The Witcher 4 et l’adaptera au marché de 2028.

Les équipes de CD Projekt n’ont pas chômé alors que la nouvelle extension de The Witcher 3 appelée Songs of the Past est prévue pour 2027, avec le remaster déjà disponible et offert aux possesseurs d’une copie du jeu original sur les plateformes compatibles. En parallèle, les équipes planchent sur The Witcher 4. Et lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre, un investisseur a interrogé le studio sur les progrès techniques de GTA 6.

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The Witcher 4 sera un bond technologique comparable à GTA 6

Michał Nowakowski, codirecteur général du studio polonais, a expliqué que les joueurs auront droit à un bond technologique comparable à celui entre GTA 5 et GTA 6 pour The Witcher 4 par rapport à The Witcher 3. Michał Nowakowski a précisé « Je pense que oui, cela fait onze ans » à propos d’un bond technologique majeur. Il faut dire que The Witcher 3 a déjà onze ans et est sorti sur PS4 et Xbox One.

À l’époque, CD Projekt utilisait son propre moteur graphique appelé REDengine que l’on retrouve dans Cyberpunk 2077. Pour les nouvelles aventures de Ciri, le studio a donc fait le choix d’abandonner sa technologie maison au profit de l’Unreal Engine 5 d’Epic Games. D’ailleurs, le studio à qui l’on doit Fortnite collabore directement avec CD Projekt.

C’est en juin 2025 que CD Projekt a présenté une démonstration de The Witcher 4 à 60 images par seconde et avec du ray tracing sur une PS5 standard. Les images montraient notamment les forêts du royaume de Kovir, un marché très animé avec jusqu’à 300 personnages non-joueurs. Les animations de Ciri s’adaptaient même à sa position à cheval.

Mais à noter qu’il s’agit d’une démonstration technique et pas forcément de ce à quoi ressemblera le jeu terminé.

La moitié des équipes de CD Projekt travaille sur The Witcher 4

CD Projekt n’a pas revu ses ambitions ou le budget de développement après la sortie de GTA 6, bien au contraire. Michał Nowakowski estime que le travail de Rockstar est « une source d’inspiration à bien des égards pour nos développeurs ». En octobre 2026, plus de 500 personnes sur les environ 1 000 développeurs que compte CD Projekt travaillaient sur The Witcher 4. On parle donc de 50 % des effectifs.

CD Projekt a aussi signé des accords avec Sony. L’entreprise japonaise participera à la promotion de The Witcher 4 comme elle l’a fait avec GTA 6. Le partenariat concerne aussi la présence des jeux du studio polonais dans le catalogue PS Plus.

Mais rassurons les joueurs Xbox puisque CD Projekt n’a pas annoncé d’exclusivité PS5 pour son prochain RPG.

The Witcher 3 prépare la sortie de sa future extension

La prochaine extension de The Witcher 3 appelée Songs of the Past est prévue pour 2027. CD Projekt propose déjà le remaster du jeu original avec 1,9 million de joueurs actifs sur l’ensemble des plateformes le jour de son lancement. Le jeu a même battu son record historique sur Steam avec 138 000 joueurs connectés en même temps.

Maintenant, terminons avec le sujet qui fâche, le prix de The Witcher 4 alors que GTA 6 est proposé à 80 € pour son édition standard et 100 € pour la plus complète. CD Projekt étudie plusieurs possibilités. Piotr Nielubowicz, directeur financier de l’entreprise, explique que le studio adaptera ses prix au marché de 2028, quand le jeu sortira.

Pour le moment, la décision n’est donc pas encore arrêtée pour le tarif du prochain jeu de la franchise du sorceleur dans lequel Geralt de Riv passera une tête si l’on en croit les développeurs.