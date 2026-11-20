Apple développe son propre agent IA capable de prendre les commandes d’un Mac. Il naviguerait sur Internet, utiliserait plusieurs applications, manipulerait des fichiers, exécuterait des commandes et écrirait du code à la place de l’utilisateur. Sauf qu’au même moment, la firme de Cupertino renforce les restrictions imposées aux IA concurrentes qui veulent accéder aux données de ses ordinateurs.

© Unsplash / BuzzArena

Apple prépare un agent IA capable de contrôler un Mac, naviguer sur le web, manipuler des fichiers et enchaîner plusieurs tâches sans intervention.

L’agent travaillerait avec Siri et Apple Intelligence, avec une possible commercialisation fin 2027 selon Bloomberg.

En parallèle, Apple renforce sur macOS les restrictions imposées aux agents IA concurrents qui veulent accéder aux applications et aux données du Mac.

C’est le journaliste de Bloomberg Mark Gurman qui a révélé le projet le 19 novembre 2026. L’information s’appuie sur une offre d’emploi qu’Apple a publiée le 17 novembre sur son site. La firme cherche un responsable d’ingénierie pour diriger à Cupertino l’équipe chargée de construire cet agent.

Apple décrit un agent IA qui enchaîne les tâches sur Mac

Dans son offre, Apple demande d’imaginer un agent IA qui utilise un ordinateur comme le ferait une personne compétente. L’agent navigue sur le web, travaille d’une application à l’autre, exécute des commandes, écrit du code et le corrige. Il appelle aussi des services en ligne via leurs API et choisit lui-même le bon outil à chaque étape.

C’est toute la différence avec Siri, qui répond à des demandes ponctuelles. Avec la bêta d’iOS 27.3, Siri AI peut se désabonner d’une liste de diffusion dans Mail ou fermer les onglets en double dans Safari. L’utilisateur donne un ordre, l’assistant l’exécute et attend le suivant.

Un agent autonome planifie plusieurs étapes et les exécute sans attendre une consigne à chacune. Par exemple, on pourrait lui demander de récupérer les factures reçues par mail, de les ranger dans un dossier puis de reporter les montants dans un tableau.

L’offre évoque aussi plusieurs agents spécialisés qui se coordonnent sur une même tâche. Apple veut enfin un agent proactif, qui proposerait d’accomplir une tâche sans qu’on le lui demande.

Les agents IA concurrents sont plus encadrés sur macOS

Le responsable recruté dirigera des ingénieurs et des chercheurs en IA, puis travaillera avec les équipes de Siri et celles qui créent les modèles d’Apple Intelligence. Rappelons qu’Apple a lancé Siri AI en septembre avec les nouveautés IA d’iOS 27.

Apple arrive après ses concurrents. OpenAI a déjà Dots, Anthropic a Claude Duet et Meta a lancé Muse le 8 septembre 2026. Google a annoncé le 19 novembre que son application Gemini pour Mac peut cliquer et taper à la place de l’utilisateur dans les applications, les fichiers et les sites web. Plusieurs de ces applications accèdent déjà aux données du Mac et pilotent ses logiciels.

Sauf que voilà, Apple durcit en même temps les règles pour ces applications. Le 2 octobre, la firme a prévenu les développeurs que l’accès complet au disque a été conçu pour les applications de sauvegarde. Selon elle, certains développeurs l’utilisent d’une manière qui met en danger les fichiers, les mails, les messages et l’historique de navigation. Apple a ajouté que les risques augmentent à mesure que les agents IA sont plus autonomes.

Apple est devenu plus strict avec les agents IA

Apple a sorti la deuxième bêta de macOS 27.3 le 16 novembre avec des réglages plus stricts. L’utilisateur choisit application par application ce qu’un agent peut contrôler, par exemple Mail mais pas Messages. Une icône apparaît dans la barre des menus quand une application en contrôle une autre.

L’accès complet est toujours possible, mais il faut confirmer que l’application pourra lire, modifier, supprimer et exporter les données. Un avertissement précise alors que toutes les données du Mac sont en danger.

Pour son propre agent, Apple écrit dans l’offre qu’il travaillera de manière privée, avec la sécurité et la confidentialité au centre de sa conception. Le projet en est à ses débuts et la firme n’a communiqué ni nom, ni prix, ni liste de Mac compatibles. Selon Bloomberg, la première commercialisation pourrait avoir lieu à la fin de l’année 2027.

Source : Bloomberg