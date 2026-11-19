Amazon ne fait pas les choses à moitié pour son Black Friday. Le Galaxy S26 Ultra est actuellement bradé, et une ODR Samsung permet encore de faire baisser son prix. En comprenant cette dernière, le smartphone vous revient à 999 €, au lieu de 1 569 €.

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Pour le Black Friday, de nombreux appareils Samsung sont en promotion sur Amazon. Comme toujours, les smartphones sont à l’honneur. Le meilleur mobile du fabricant, le Galaxy S26 Ultra, s’affiche à un tarif imbattable durant cette période. En effet, ce dernier est affiché à 1 199 €, au lieu de 1 569 € sur Amazon. Toutefois, il est possible de faire encore baisser le prix. Samsung propose une ODR de 200 € sur son téléphone (cliquez ici pour accéder à l’offre). Avec cette dernière, le Galaxy S26 Ultra va donc vous revenir à seulement 999 €. L’offre est valable avec tous les coloris du modèle comprenant 256 Go de capacité. En bref, si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android haut de gamme, c’est la meilleure réduction proposée pour le Black Friday.

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Le Galaxy S26 Ultra avec 570 € de remise pour le Black Friday Amazon

Sur le marché actuel, le Samsung Galaxy S26 Ultra se place comme le meilleur smartphone Android. En effet, il excelle dans tous les domaines. Photographie, performances, autonomie, c’est un appareil complet qui saura satisfaire tous les utilisateurs. Plus dans le détail, il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagné par 12 Go de mémoire vive. Rappelons que ce modèle possède 256 Go de stockage.

Galaxy S26 Ultra amazon.fr 1 199,00 € Fnac 950,88 € Occasion Pixmania 993,58 € Occasion Darty 1 026,00 € Reconditionné Boulanger 1 399,00 € Samsung 1 399,00 € Fnac 1 402,99 € Darty 1 402,99 € PC Componentes 1 449,92 € Carrefour 1 469,00 € MDA Electromenager 1 476,00 € Villatech 1 567,86 € E.Leclerc 1 569,00 € RED by SFR 1 569,00 € SFR 1 569,00 € RDC 1 569,95 € Materiel.net 1 569,95 €

Quoi qu’il en soit, les performances sont de haute volée. Du gaming au montage vidéo, la puissance est amplement suffisante. De même, on peut noter une bonne gestion thermique. Il fonctionne évidemment sous One UI (basé sur Android) et va recevoir plusieurs années de mises à jour. Comme si cela ne suffisait pas, il embarque de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA (via Gemini). L’écran n’est pas en reste non plus.

Le Galaxy S26 Ultra embarque une grande dalle Amoled de 6,9 pouces rafraîchie à 120 Hz. Le format offre un grand confort d’utilisation et il est toujours plaisant de trouver le stylet S-Pen (inclus dans le prix). L’autonomie est tout aussi bonne. Vous pouvez facilement boucler votre journée sans recharger l’appareil. Le bloc photo comprend quatre capteurs, dont un objectif principal de 200 Mpx. Peu importe le niveau de luminosité, le résultat est excellent.

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