One Piece est une oeuvre culte dont l’adaptation animée compte désormais plus de 1 000 épisodes. S’il est possible de regarder ces derniers dans l’ordre, il ne faut pas oublier que l’on trouve de nombreux fillers et films. C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous donner le bon ordre chronologique pour regarder l’anime et les films One Piece.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Avec ses plus de 1000 épisodes et une quinzaine de films, l’univers de One Piece peut sembler intimidant. En effet, si vous partez du tout début, il va vous falloir beaucoup de temps pour rattraper le dernier arc. L’adaptation animée, tout comme le manga d’Eiichirō Oda, est divisée en plusieurs sagas, elles-mêmes divisées en arcs narratifs. Face à une telle masse de contenus, on peut aussi se demander dans quel ordre regarder l’anime.

Bonne nouvelle, contrairement à d’autres franchises, One Piece propose une chronologie cohérente. Néanmoins, les films viennent légèrement compliquer les choses. Sans oublier que les épisodes fillers allongent l’oeuvre et beaucoup ne sont pas passionnants. Dans ce guide, nous allons donner un ordre de visionnage complet de One Piece pour ceux qui souhaitent se lancer.

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Faut-il regarder One Piece dans l’ordre chronologique ?

Oui, l’un des avantages de One Piece est d’être diffusé dans l’ordre. Il n’y a pas de soucis de chronologie avec des saisons qui doivent se regarder avant ou après tels épisodes. Néanmoins, les choses sont un peu différentes avec les films. Ces derniers ne sont pas canons. Il s’agit de productions originales qui n’ont rien à voir avec le manga.

Toutefois, dans certains cas, il est bon d’attendre un certain épisode de l’anime avant de les regarder. Dernièrement, il ne faut pas oublier les arcs fillers. Ceux-ci allongent l’histoire et sont souvent optionnels. Ne pas les voir ne va pas vous empêcher de comprendre la trame principale.

Ordre de visionnage de l’anime One Piece

Pour vous aider dans votre compréhension, nous avons surligné en rouge les arcs fillers .

1. Saga East Blue (épisodes 1 à 61)

Arc Romance Dawn (épisode 1 à 3)

Arc Ville d’Orange (épisode 4 à 8)

Arc Village de Sirop (épisode 9 à 17)

Arc Baratie (épisode 18 à 30)

Arc Arlong Park (épisode 31 à 45)

Arc Loguetown (épisode 45, 48 à 53)

Les Aventures de la Bande à Baggy (épisode 46 à 47)

Arc Île du Navire de Guerre (épisode 54 à 61)

2. Saga Alabasta (épisodes 62 à 143)

Arc Reverse Moutain (épisode 62 à 63)

Arc Whiskey Peak (épisode 64 à 67)

Le Combat Quotidien de Koby et Hermep (épisode 68 à 69)

Arc Little Garden (épisode 70 à 77)

Arc Royaume de Drum (épisode 78 à 91)

Arc Alabasta (épisode 92 à 130)

Arc Post-Alabasta (épisode 131 à 135)

3. Saga Skypiea (épisodes 144 à 206)

Arc Île des Chèvres (épisode 136 à 138)

Arc Brume Arc-en-Ciel (épisode 139 à 143)

Arc Jaya (épisode 144 à 152)

Arc Skypiea (épisode 153 à 195)

Arc G-8 (épisode 196 à 206)

4. Saga Water 7 (épisodes 207 à 325)

Arc Long Ring Long Land (épisode 207 à 219)

Arc du Voleur de Mémoire (épisode 220 à 224)

Arc Le Retour de Foxy (épisode 225 à 228)

Arc Water Seven (épisodes229 à 263)

Arc Enies Lobby (épisode 264 à 290, 293 à 302 et 304 à 312)

Arc Historique du Boss Luffy au Chapeau de Paille (épisode 291 à 292, épisode 303 et épisode 406 à 407)

Arc Post-Enies Lobby (épisode 313 à 325)

5. Saga Thriller Bark (épisodes 326 à 389)

Arc Chasseurs de Glace (épisode 326 à 335)

Chopperman (épisode spécial 336)

Arc Thriller Bark (épisode 337 à 381)

Arc Île de Spa (épisode 382 à 384)

6. Saga Guerre au Sommet (épisodes 390 à 516)

Arc Sabaody (épisode 385 à 405)

Arc Amazon Lily (épisode 408 à 417)

Des Nouvelles de l’Équipage (épisode 418 à 421 et 453 à 456)

Arc Impel Down (épisode 422 à 425 et 430 à 452)

Arc Little East Blue (épisode 426 à 429)

Arc Marineford (épisode 457 à 489)

Arc Post-Marineford (épisode 490 à 491 et 493 à 516)

Crossover Toriko (épisode spécial 492)

7. Saga Île des Hommes-Poissons (épisodes 517 à 574)

Arc Retour à Sabaody (épisode 517 à 522)

Arc Île des Hommes-Poissons (épisode 523 à 541 et 543 à 574)

Crossover Toriko (épisode spécial 542)

8. Saga Dressrosa (épisodes 575 à 746)

Arc l’Ambition de Z (épisode 575 à 578)

Arc Punk Hazard (épisode 579 à 589 et 591 à 625)

Crossover Dragon Ball et Toriko (épisode spécial 590)

Arc Récupération de César (épisode 626 à 628)

Arc Dressrosa (épisode 629 à 746)

9. Saga Whole Cake Island (épisodes 747 à 889)

Arc Mine Argentée (épisode 747 à 750)

Arc Zou (épisode 751 à 779)

Arc Rookies de la Marine (épisode 780 à 782)

Arc Whole Cake (épisode 783 à 877)

Arc Rêverie (épisode 878 à 889)

10. Saga Pays des Wa (épisodes 890 à 1085)

Arc Pays des Wa (épisode 890 à 894, 897 à 906, 908 à 1028 et 1031 à 1085)

Arc Guilde de Cidre (épisode 878 à 889)

Spécial 20ème anniversaire de l’anime (épisode spécial 907)

Arc Passé d’Uta (épisode 1029 à 1030)

11. Saga Finale (épisodes 1086 à ?)

Arc Île d’Egg Head (épisode 1086 à 1155)

Arc Erbaf (épisode 1156 à ???)

Ordre chronologique des films One Piece

One Piece : Le film (2000) One Piece : L’Aventure de l’île de l’horloge (2001) One Piece : Le Royaume de Chopper, l’île des bêtes étranges (2002) One Piece : L’Aventure sans issue (2003) One Piece : La Malédiction de l’épée sacrée (2004) One Piece : Le baron Omatsuri et l’île secrète (2005) One Piece : Le Mecha géant du château Karakuri (2006) One Piece épisode d’Alabasta : Les pirates et la princesse du désert (2007) One Piece épisode de Chopper : Le Miracle des cerisiers en hiver (2008) One Piece: Strong World (2009) One Piece 3D: À la poursuite du chapeau de paille (2011) One Piece : Z (2012) One Piece : Gold (2016) One Piece: Stampede (2019) One Piece: Red (2022)

À quel moment regarder les films One Piece ?

Dans le tableau ci-dessous, nous allons vous indiquer après quel épisode de l’anime il est conseillé de regarder tel film. Rappelons que ces derniers ne sont pas canons et que ne pas les voir ne va pas empêcher la bonne compréhension de l’anime.

Films Episodes One Piece : Le film Après l’épisode 18 One Piece : L’Aventure de l’île de l’horloge Après l’épisode 53 One Piece : Le Royaume de Chopper, l’île des bêtes étranges Après l’épisode 91 One Piece : L’Aventure sans issue Après l’épisode 138 One Piece : La Malédiction de l’épée sacrée Après l’épisode 219 One Piece : Le baron Omatsuri et l’île secrète Après l’épisode 224 One Piece : Le Mecha géant du château Karakuri Après l’épisode 224 One Piece 3D: À la poursuite du chapeau de paille Après l’épisode 384 One Piece: Strong World Après l’épisode 456 One Piece épisode d’Alabasta : Les pirates et la princesse du désert Après l’épisode 516 One Piece épisode de Chopper : Le Miracle des cerisiers en hiver Après l’épisode 516 One Piece : Z Après l’épisode 578 One Piece : Gold Après l’épisode 750 One Piece: Stampede Après l’épisode 916 One Piece: Red Après l’épisode 1086

Faut-il regarder les fillers de One Piece ?

Tout d’abord, il faut rappeler que les épisodes fillers ne sont pas tirés du manga principal. Ce sont des épisodes ajoutés pour éviter de rattraper trop vite l’histoire principale. De même, certains sont parfois en lien avec les films et peuvent aider à mieux appréhender ces derniers. Dans les faits, vous pouvez vous passer de la majorité des arcs fillers. Certains comme « Île des chèvres » ne sont pas de franches réussites.

Néanmoins, il faut savoir que l’arc « G-8 » est considéré comme le meilleur des fillers. Pour le coup, nous vous conseillons vivement de regarder celui-ci. Il s’étend des épisodes 196 à 206. En bref, à l’exception de ce dernier, si vous voulez aller vite, vous pouvez les passer. Mais vous êtes un fan de l’univers, prenez le temps d’en regarder au moins quelques-uns.

Combien d’épisodes compte One Piece ?

Cela va faire un moment que One Piece a dépassé les 1 000 épisodes. Quoi qu’il en soit, à la date du 19 novembre 2026, l’anime compte un total de 1 180 épisodes (saga 11 : Elbaph).

Combien de films compte One Piece ?

En règle générale, on considère qu’il y a 15 films One Piece. Cependant, des productions comme One Piece 3D relèvent plus de l’OAV. Dernièrement, il faut savoir que deux films ont été annoncés le 23 août 2026. Le premier, intitulé One Piece Film : God Valley, doit sortir en 2027 et aborder « l’Incident de God Valley ». Le second, One Piece Film : Baad, est prévu pour une sortie au cinéma en 2029. Dans le cas de ce dernier, nous ne savons encore rien de son scénario.

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