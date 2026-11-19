Vous cherchez à voir ou revoir les différents films Spider-Man ? Entre les diverses trilogies (MCU, Spider-Verse, celle de Sam Raimi, etc.) et des droits de diffusion éparpillés entre plusieurs plateformes de streaming (Netflix, Disney+, HBO Max, etc.), il y a de quoi s’y perdre. Voici notre guide complet pour savoir où regarder les films Spider-Man en streaming.

Regardez les films Spider-Man en streaming

Depuis désormais plus de 20 ans, Spider-Man a connu plus de huit adaptations en film et la neuvième ne va pas tarder à arriver au cinéma. Et encore, ce chiffre ne comprend pas les deux derniers films animés, ce qui fait grimper le compteur à dix et bientôt plus. Quoi qu’il en soit, ils ont été réalisés et produits par des studios différents.

Résultat : les films ne sont pas disponibles au même endroit en streaming. Les droits sont parfois exclusifs à un service ou bien partagés entre plusieurs. Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max font partie de la liste des diffuseurs. Que vous souhaitiez revoir la trilogie de Sam Raimi, les films du DCU ou l’adaptation du Spider-Verse, il est difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi nous allons vous expliquer où regarder les différents films Spider-Man en streaming.

À lire aussi : voici le meilleur ordre chronologique pour regarder les films Spider-Man

Où regarder les films Spider-Man en streaming en 2026 ?

Les films Spider-Man sont disponibles sur différentes plateformes de streaming. Dans cette partie, nous vous indiquons quel service possède l’intégralité de chaque trilogie ou duologie de l’Homme-Araignée.

Où regarder les films Spider-Man du MCU en streaming ?

Regardez les films Spider-Man (MCU) en streaming

Les films avec Tom Holland font tous partie du MCU. Sachant que ce dernier appartient à Disney, c’est sans surprise que l’on retrouve tous les films en question sur Disney+. Néanmoins, ce n’est pas la seule solution, étant donné que les droits de Spider-Man restent dans le giron de Sony. En effet, les trois films sont aussi disponibles sur HBO Max.

Vous pouvez même retrouver les deux premiers (Spider-Man : Homecoming et Spider-Man: Far From Home) sur Netflix. Cependant, à l’heure actuelle, Spider-Man : No Way Home est indisponible sur cette plateforme. Profitons-en pour rappeler que vous pouvez vous abonner à au service d’HBO Max via myCanal et Prime Video.

Dernièrement, indiquons que pour le moment, Spider-Man: Brand New Day n’est pas encore disponible en streaming, ni en VOD.

Où regarder les films Spider-Man de Sam Raimi en streaming ?

Regardez les films Spider-Man (Sam Raimi) en streaming

Actuellement, pour regarder l’intégralité de la trilogie de Sam Raimi, il faut passer par un service de VOD. En effet, la plateforme qui détenait les trois films Spider-Man avec Tobey Maguire dans le costume (HBO Max) ne les propose plus. Pour rappel, dans le cas d’une VOD, vous devez débourser entre 2,99 et 3,99 € juste pour louer le film. Si vous souhaitez l’acheter, les prix dépassent généralement 10 €. Dans tous les cas, avec une location, vous avez souvent trois jours pour regarder des films. Ici, vous pouvez vous rendre sur Amazon Prime, Canal VOD ou directement sur YouTube.

Dernièrement, sachez également que le dernier film de cette trilogie, Spider-Man 3, est proposé sur Netflix. Néanmoins, et nous ne savons pas pourquoi, les deux films précédents sont indisponibles sur ce site.

Où regarder les films The Amazing Spider-Man en streaming ?

Regardez les films The Amazing Spider-Man en streaming

Peut-être la moins appréciée des adaptations autour de l’homme-araignée, les deux films The Amazing Spider-Man ont tout de même leurs fans. Ici, vous avez deux solutions de streaming : Netflix et Disney+. Seul bémol, les deux plateformes ne vont pas vous donner accès à la duologie. En effet, petite curiosité, Netflix propose uniquement The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros. Si vous souhaitez regarder les deux opus, il va falloir vous rendre sur la plateforme concurrente.

Avec Netflix, vous allez aussi accéder aux produits du MCU et à Spider-Man 3. Avec Disney+, le catalogue est presque identique, mais les adaptations de Sam Raimi sont indisponibles.

Où regarder les films Spider-Man du Spider-Verse en streaming ?

Regardez Spider-Man: New Generation en streaming

Dernièrement, venons-en aux films animés du Spider-Verse. Hélas, dans cette situation, il faut obligatoirement souscrire à deux services différents. En effet, Spider-Man: New Generation est disponible sur Disney+ et Max. D’un autre côté, Spider-Man: Across the Spider-Verse est uniquement proposé en VOD. En effet, il a disparu du catalogue Netflix. Si jamais les deux films deviennent disponibles sur une même plateforme, cet article sera mis à jour en conséquence.

Regardez Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming

Pourquoi les films Spider-Man ne sont-ils pas tous sur la même plateforme ?

Contrairement aux autres héros Marvel (Iron Man, Thor, Hulk, etc.), les droits de Spider-Man appartiennent à Sony ! En effet, même si Disney a racheté Marvel, les droits en lien avec l’Homme-Araignée appartenaient déjà à Sony. Disons-le clairement, si Disney possédait ces derniers, aucun doute que tous les films seraient exclusifs à Disney+.

Mais avec Sony aux commandes, la licence est hébergée sur plusieurs plateformes de streaming et les productions tournent fréquemment. Il est vrai que cela pose problème du point de vue des consommateurs qui doivent multiplier les abonnements pour regarder l’intégralité des films Spider-Man.

Les films Spider-Man sont-ils tous sur Netflix ?

Non, seuls certains films sont disponibles sur Netflix. Pour le moment, le service américain ne détient pas tous les droits, et il y a peu de chances pour que cela arrive. En attendant, voici les films actuellement disponibles sur Netflix.

Spider-Man 3

The Amazing Spider-Man 2 : le destin d’un héros

Spider-Man : Homecoming

Spider-Man: Far From Home

Peut-on regarder les films Spider-Man gratuitement en streaming ?

Non, il n’y a aucune plateforme qui propose gratuitement et légalement de regarder les films en streaming. Tous les services officiels vont vous demander un abonnement. Pour autant, il existe parfois une solution. Gardez un œil sur le programme TV. En effet, les longs-métrages sont souvent diffusés à la télévision et sont donc accessibles sur les plateformes de streaming des chaînes TV. De temps en temps, ces dernières proposent de regarder certains films Spider-Man en streaming gratuit pendant quelques jours.

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