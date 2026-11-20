Samsung a lancé la bêta publique de One UI 9.5 aux Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra. On vous résume les nouveautés déjà disponibles avec App Lock, l’appareil photo, la confidentialité, Samsung Health et l’écran de verrouillage.

© Unsplash / BuzzArena

Samsung lance la bêta de One UI 9.5 sur les Galaxy S26, avec App Lock, un appareil photo amélioré et de nouveaux réglages de confidentialité.

L’écran de verrouillage, DeX, Samsung Health et le Bien-être numérique évoluent aussi avec plusieurs fonctions inédites et davantage de personnalisation.

La bêta n’est pas disponible en France pour le moment. La version stable de One UI 9.5 est attendue début 2027 avec les Galaxy S27.

C’est le 18 novembre 2026 que Samsung a lancé la bêta de One UI 9.5, la prochaine version de son interface basée sur Android 17. On parle de six pays avec l’Allemagne, l’Inde, la Corée du Sud, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Car voilà, la France est absente de cette liste.

App Lock et l’appareil photo sont les principales nouveautés

App Lock permet de verrouiller une par une les applications d’un Galaxy, par exemple la messagerie ou la galerie. Leur ouverture demande alors le code du smartphone ou la biométrie. Le lecteur d’empreintes et la reconnaissance faciale fonctionnent à présent en même temps.

Le contenu des notifications concernées est aussi caché. Un proche à qui l’on prête son téléphone n’a donc pas accès aux logiciels choisis. Rappelons que cette protection était déjà visible dans les premières captures d’écran de One UI 9.5.

Le Galaxy S26 Ultra a droit à une nouveauté de plus avec son Privacy Display. Il s’agit de la technologie qui empêche les personnes placées de biais de lire l’écran. One UI 9.5 l’active automatiquement pour les applications verrouillées, le mode secret du navigateur Samsung, les albums privés de la galerie et les notes protégées.

L’application Appareil photo affiche ses commandes rapides sur un seul écran et la barre de zoom est plus précise. Mais ce n’est pas tout puisque les modes manuels Pro et Pro Video ont droit à des boutons personnalisés et à des préréglages.

Il est possible d’enregistrer une configuration pour la nuit et une autre pour le plein jour. Samsung prépare en parallèle une refonte d’Expert RAW pour One UI 9.5, son second logiciel destiné aux photographes.

De nombreuses autres nouveautés

Les fonds de l’écran de verrouillage ont un effet de profondeur puisque les éléments de l’image se déplacent à des vitesses différentes quand on incline le smartphone. L’horloge affiche les secondes sur une durée au choix. Des animations sportives sont aussi à télécharger pour la Now bar, le bandeau d’informations en direct de One UI.

Samsung ajoute une pause facultative de dix secondes au Bien-être numérique, le menu qui mesure le temps passé sur le smartphone. En clair, quelqu’un qui ouvre Instagram pour la énième fois de la journée a ce délai pour renoncer.

Samsung DeX est l’interface d’ordinateur qui s’affiche quand un Galaxy est relié à un écran externe. Ses fenêtres se fixent désormais aux quatre coins pour travailler sur plusieurs applications à la fois. Le gestionnaire de fichiers My Files ouvre aussi les documents Word et les présentations PowerPoint sans Microsoft Office.

Le programme de sommeil de l’application de santé Samsung Health démarre après trois jours de données recueillies sur deux semaines. Mindful Note est un journal personnel relié au suivi de l’humeur. Des rappels sont aussi proposés pour les médicaments, les vitamines et les compléments alimentaires. Les personnes équipées d’appareils auditifs règlent enfin leur volume depuis le panneau de notifications.

L’inscription se fait dans Samsung Members, l’application d’assistance des Galaxy. Il suffit de rejoindre le programme One UI 9.5 puis de lancer la mise à jour de plus de 3 Go depuis les paramètres. Une sauvegarde des données est recommandée.

Les Galaxy S25, Z Fold 8 et Z Flip 8 n’ont pas accès à ce test. Au début de l’année 2027, la version stable est attendue avec la gamme S27. Samsung proposera ensuite la mise à jour aux autres smartphones qui profiteront de One UI 9.5.

Source : Samsung