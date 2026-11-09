GTA 6 : l’information que les joueurs Xbox attendaient vient enfin de tomber

Depuis le début de la communication autour de GTA 6, on ne parle que de la version PS5. Et pourtant, le jeu de Rockstar sort aussi sur Xbox Series. Et justement, l’une des informations que les joueurs de la console de Microsoft attendaient vient enfin de tomber.

Le Xbox Store indique que GTA 6 demandera 209,86 Go sur Xbox Series, soit un poids très proche de la version PS5.

Rockstar évoque jusqu’à 212 Go pour le préchargement, alors qu’une boîte PS5 mentionne de son côté 230 Go minimum.

Le préchargement commencera le 10 novembre 2026, plusieurs jours avant la sortie de GTA 6 fixée au 19 novembre.

On peut le dire, on a l’impression que GTA 6 est une exclusivité PS5 tant Xbox communique très peu à son propos. Et puis n’oublions pas que Rockstar a fait le choix de montrer les trailers sur la version PS5, tout comme la présentation de 27 minutes sur Netflix. Bref, Microsoft a l’air quelque peu à l’écart de la communication et des fuites.

Voici la taille que prendra GTA 6 sur le SSD de la Xbox Series

Mais aujourd’hui, on parle enfin de la version Xbox Series puisque, alors que le poids de GTA 6 sur PS5 est connu, c’est celui sur la console de Microsoft qui vient d’être dévoilé. Le Xbox Store affiche 209,86 Go demandés pour installer GTA 6. De son côté, Rockstar parle d’un maximum de 212 Go d’espace pour le fichier de préchargement selon la console.

🟩| GTA 6’s size on XBOX SERIES X|S according to the XBOX Store database, via @Cokymoky69



▪️ The global version is approximately [ 225.34GB ]

▪️ The Australian version is approximately [ 225.34GB ]

▪️ The Japanese version is approximately [ 224.14GB ] #GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/3kYSsPXZlv — abdaullh_gamer (@xXAboodeXx5) November 6, 2026

Si l’on en croit ces chiffres, les poids des versions PS5 et Xbox Series de GTA 6 sont donc autour de 210 Go. Des images capturées chez un revendeur allemand montrent toutefois une boîte PS5 avec la mention de 230 Go minimum. Alors pourquoi un écart aussi grand avec les 210 Go évoqués précédemment ? Peut-être est-ce une première mise à jour qui s’installera au lancement et demandera quelques Go.

Le préchargement commencera le 10 novembre

Rappelons que tous les joueurs sont logés à la même enseigne, qu’ils soient sur PS5 ou Xbox Series. Et pour cause, pas de version physique pour le jeu de Rockstar et Take-Two, l’éditeur du studio, assume pleinement ce choix.

Une partie des joueurs a décidé de boycotter GTA 6 pour cette raison, mais pas sûr que leur poids suffise face au raz-de-marée qui s’annonce le 19 novembre prochain alors que Rockstar vient tout juste de dévoiler 39 images 4K de GTA 6.

C’est le 10 novembre 2026 que le préchargement débutera à minuit sur PS5 en France et sur Xbox Series à 1 heure du matin, toujours chez nous. À l’origine, Rockstar avait fixé la date au 12 novembre avant de l’avancer de 48 heures. De quoi permettre à ceux qui ont une connexion très lente d’avoir plusieurs jours devant eux pour que tout soit prêt à la sortie officielle de GTA 6.

La PS5 Pro, meilleure console pour jouer à GTA 6

Pour les joueurs qui ont notamment une PS5 standard avec ses 667 Go sur le SSD interne, GTA 6 prendra donc plus d’un tiers de l’espace. Rien d’étonnant lorsque l’on voit à quel point le réalisme a été poussé à son maximum, que ce soit en termes de graphismes, de gameplay, d’ambition artistique ou encore de personnages non joueurs.

Si GTA 6 sortira d’abord sur PS5 et Xbox Series, on s’attend à ce que la version PC sorte rapidement, sans doute en début d’année 2027 selon les rumeurs. Pour le moment, la meilleure console pour jouer à GTA 6 n’est autre que la PS5 Pro, qui bénéficie d’une certification d’optimisation pour la console de Sony.