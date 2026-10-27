Pour que les PNJ soient plus réalistes dans GTA 6, Rockstar a utilisé une technique un peu spéciale et sans IA générative

Rockstar a fait en sorte que les PNJ de GTA 6 soient le plus réalistes possible et sans conversation générée par IA. La méthode est au contraire très humaine, à l’heure où toute l’industrie se tourne vers l’IA générative.

Rockstar a confié les dialogues des PNJ de GTA 6 à des équipes d’auteurs humains, sans utiliser d’IA générative.

Les PNJ auront des conversations indépendantes, réagiront à Jason et Lucia et profiteront de 600 000 animations pour paraître plus crédibles.

Rockstar veut éviter les phrases répétitives des mondes ouverts classiques et rendre Vice City vivante même loin des deux protagonistes.

Mais alors comment GTA 6 fait-il pour rendre ses PNJ plus crédibles ? Très simple. Des auteurs humains ont écrit les échanges et une équipe située à Los Angeles a travaillé uniquement sur eux. Le but est que Vice City ait l’air vivant sans que Jason et Lucia ne soient au premier plan.

Rockstar a utilisé des humains pour créer des PNJ réalistes dans GTA 6

Rupert Humphries, vice-président senior de la narration chez Rockstar, dévoile que le studio a toute une équipe à Los Angeles qui bosse sur les dialogues des personnages non-joueurs de GTA 6. Il y a également des auteurs spécialisés à New York et Londres. “Aucun de nous ne voit cela comme du bruit de fond”, résume Rupert Humphries en parlant des dialogues des PNJ.

Le but est bien évidemment d’éviter ce que font beaucoup de mondes ouverts, c’est-à-dire recycler quelques phrases qui se répètent en boucle. Rockstar a cherché à ce que les PNJ aient une véritable voix. Et on le comprend face à l’immensité de GTA 6.

Rob Nelson, responsable du développement qui codirige Rockstar North, explique que les effectifs ont doublé pour construire le monde ouvert du jeu. Red Dead Redemption 2 fut utilisé comme base mais avec un Far West bien plus vide en termes de PNJ. GTA 6 cherche donc à transposer cette ambition dans une métropole riche en population.

Rockstar a confirmé qu’il n’y a pas d’IA pour les dialogues

Mais ce n’est pas tout puisqu’à Los Angeles, Rockstar a créé une équipe de scénaristes, réalisateurs et producteurs uniquement pour les PNJ. Aaron Garbut, qui dirige Rockstar North et supervise la direction artistique, explique que chaque personnage a été travaillé à part. On parle de 600 000 animations dans GTA 6 contre environ 55 000 dans GTA 5 et 300 000 dans Red Dead Redemption 2.

Rockstar a bien confirmé lors d’une présentation que GTA 6 n’utilise pas d’IA générative. Bien évidemment, on parle là d’un chatbot qui générerait des phrases pour les PNJ en direct. Les joueurs croiseront bien des personnages non-joueurs dotés d’une IA pour réagir comme dans tout jeu vidéo.

Comme le montre un passage du trailer de GTA 6 sur Netflix, les PNJ remarqueront Jason ou Lucia dans certaines situations. On pense à la séquence sur la plateforme de streaming où deux PNJ devant une boutique se rendent compte que Jason et Lucia préparent un braquage puis s’en vont doucement avant que les protagonistes n’entrent dans les lieux.

Des PNJ plus variés avec leur personnalité propre

Bref, les PNJ réagiront, poseront des questions, seront parfois agressifs ou partiront tout simplement. James Horton, qui dirige l’écriture du monde ouvert de GTA 6, explique qu’une rue très peuplée mélange de nombreuses conversations. Mais dans le jeu, elles seront toutes indépendantes puisque le joueur peut s’arrêter puis écouter.

Les PS5 et Xbox Series permettent aussi à Rockstar de varier bien plus les PNJ en termes de taille et de silhouette. Les anciens jeux avaient souvent les mêmes animations entre plusieurs morphologies. GTA 6 adaptera donc ces mouvements aux personnages affichés pour éviter un sentiment de décalage.

Reste à découvrir tout cela à la sortie de GTA 6 programmée pour le 19 novembre prochain avec un trailer de lancement dévoilé pour l’occasion.