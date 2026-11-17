Après une longue attente, c’est le 19 novembre que GTA 6 sort sur PS5 et Xbox Series. Mais il existe une astuce pour jouer avec douze heures d’avance. Pour cela, il suffit de modifier un paramètre de sa console et son emplacement.

C’est le 19 novembre à minuit que GTA 6 sera accessible sur les consoles françaises alors que Rockstar a récemment partagé de nouvelles images du jeu. Mais pour les personnes en Nouvelle-Zélande, ce sera le 19 novembre à minuit, soit le 18 novembre à midi en France, donc demain.

On parle d’une différence de douze heures. La raison, c’est que la Nouvelle-Zélande utilise le fuseau NZDT alors que la France est au CET. Rockstar a confirmé un lancement progressif qui commence en Nouvelle-Zélande puis s’étend à chaque pays à mesure que minuit sonne.

Il faut donc modifier votre emplacement depuis les paramètres. Notez toutefois qu’après le changement, la boutique affichera les prix en dollars néo-zélandais et votre carte bancaire française risque de ne pas être acceptée. Bien évidemment, il est possible de retourner en arrière pour récupérer l’affichage en euros et le paiement.

Mais alors comment modifier sa console pour jouer à GTA 6 en avance ? Commençons sur Xbox Series. Il suffit d’ouvrir les paramètres de la console puis Système > Langue et région. Ensuite, sélectionnez la Nouvelle-Zélande et redémarrez la console.

Sur PS5, dont la version Pro sera la meilleure pour jouer à GTA 6, c’est un peu plus contraignant. La faute au fait que le pays d’un compte PlayStation est fixé à sa création et Sony empêche une modification ultérieure. Il vous faudra donc créer un nouveau compte PlayStation néo-zélandais et acheter GTA 6 sur le PlayStation Store de ce pays.

Le paiement se fait en dollars néo-zélandais alors il faudra également un moyen de paiement accepté ou une carte cadeau locale. Tout cela est trouvable en ligne. Vous ne pourrez pas utiliser votre précommande de GTA 6 achetée depuis un compte français du PlayStation Store pour jouer en avance avec cette méthode.

Le préchargement de GTA 6 est désormais disponible

Rappelons que le préchargement de GTA 6 est lancé que ce soit en numérique ou via la boîte, malgré quelques couacs avec une astuce qui permet de lire le code des versions PS5. Rockstar propose cette possibilité depuis le 10 novembre au lieu du 12 fixé précédemment. Soit une avance de 48 heures.

Le studio a bien conscience que beaucoup de joueurs ont une connexion faible et que plus d’une semaine leur permettra donc de télécharger GTA 6, qui demande jusqu’à 212 Go d’espace disponible. Gardez également en tête que puisque des joueurs utiliseront la méthode de la Nouvelle-Zélande, il risque d’y avoir des spoilers en ligne.

On vous recommande d’éviter les réseaux sociaux dès demain à partir de midi pour garder toute la surprise.