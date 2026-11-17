Elon Musk, patron de Tesla, veut produire jusqu’à un million de Cybercab par an en Europe. Ce véhicule sans volant ni pédales sortira d’une usine allemande près de Berlin. Sauf que voilà, les règles européennes limitent ce type de voiture à 1 500 immatriculations chaque année.

Tesla investit 3 milliards d’euros en Allemagne pour produire le Cybercab dès 2029, avec une capacité pouvant atteindre un million d’exemplaires par an.

L’Union européenne limite pourtant les taxis autonomes de ce type à 1 500 immatriculations par an, faute de cadre pour une homologation en grande série.

Tesla pourra exporter les Cybercab produits en Allemagne, mais leur circulation massive en Europe dépendra d’une évolution des règles actuellement en préparation.

Le 16 novembre 2026, Tesla a annoncé un investissement de 3 milliards d’euros pour fabriquer le Cybercab en Allemagne. C’est en 2029 que la production de ce taxi autonome débutera. André Thierig, directeur de l’usine, a publié la nouvelle sur LinkedIn.

Tesla compte produire un million de Cybercab en Europe

La Gigafactory Berlin-Brandenburg se trouve dans la commune de Grünheide et Tesla n’a pas d’autre usine en Europe. Depuis mars 2022, les chaînes produisent uniquement le Model Y, un SUV électrique. La capacité déclarée du site dépasse 375 000 voitures par an avec un objectif de 7 500 exemplaires par semaine.

Les 3 milliards d’euros financeront un nouveau bâtiment de production et une deuxième station de traitement des eaux usées. D’ici la fin de l’année 2026, la demande de permis de construire sera déposée. C’est au premier semestre 2027 que les travaux commenceront. Selon André Thierig, Grünheide sera la plus avancée technologiquement de toutes les Gigafactory de Tesla.

Le nouveau bâtiment produira jusqu’à un million de Cybercab par an. Il s’agit d’une capacité que Tesla atteindra à terme et non du nombre de taxis autonomes livrés au lancement. Mais ce n’est pas tout puisque des cellules de batteries seront aussi fabriquées à hauteur de 18 GWh chaque année. Le projet créera plusieurs centaines d’emplois alors que des constructeurs allemands réduisent leurs investissements et leurs effectifs.

Rappelons que le Cybercab n’a ni volant ni pédales puisque son logiciel conduit seul sans intervention des deux passagers. En Europe, une voiture a besoin d’une autorisation appelée homologation pour être vendue. Tesla ne l’a pas obtenue pour ce taxi autonome.

Mais Bruxelles ne compte pas tout accepter

Bruxelles encadre les voitures entièrement automatisées avec le règlement 2022/1426. Le texte permet leur homologation en petites séries. On parle de 1 500 immatriculations par an pour chaque type de véhicule dans l’Union européenne. Résultat, l’usine allemande pourra fabriquer bien plus de Cybercab que ce plafond n’en autorise. Tesla a la possibilité d’exporter sa production mais cela ne donne pas le droit de faire rouler ce modèle chez nous.

Onze pays européens autorisent Tesla Assisted Driving, l’aide à la conduite appelée Full Self-Driving à l’origine. En novembre 2026, la Finlande a été la dernière à l’accepter. Mais ce système exige un conducteur attentif et prêt à reprendre le volant. Le Cybercab roule sans personne aux commandes et a donc besoin d’une autre homologation.

Depuis le 3 septembre 2026, le Cybercab transporte des passagers dans des zones définies à Austin, au Texas. Dès le lendemain, l’agence fédérale de la sécurité routière a lancé un examen sur sa certification. Le 10 novembre, le registre des immatriculations de cet État comptait 573 exemplaires.

Trois jours plus tard, Tesla a ouvert les commandes à des clients étasuniens sélectionnés. Ils paient 29 990 dollars hors taxes puis 299 par mois pour l’Autonomy Subscription, un abonnement obligatoire sans lequel la voiture ne roule pas.

L’Europe prépare l’arrivée des voitures autonomes

C’est le 3 mars 2026 que la Commission européenne a adopté le règlement 2026/481. Ce texte supprime le plafond pour les voitures qui se garent seules dans un parking équipé. En revanche, les taxis autonomes ne profitent pas de cette exception. Chaque État membre décide des conditions pour exploiter un service de transport sans conducteur.

Le 24 juin 2026, les Nations unies ont validé un premier cadre mondial pour les systèmes de conduite automatisée. L’Union européenne prépare ses propres règles pour autoriser ces véhicules en grande série.