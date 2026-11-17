GTA 6 arrive dans 48 heures et pour l’occasion, ce sont six nouvelles images en HD consacrées à la météo de Leonida qui sont dévoilées. Les clichés montrent aussi bien de fortes pluies que du brouillard, des orages ou encore une tempête tropicale dans plusieurs zones de la carte. Et bien évidemment, cela influencera le gameplay.

Rockstar dévoile six nouvelles images HD de GTA 6 montrant la météo dynamique de Leonida, avec pluies, brouillard, orages et tempêtes tropicales.

La météo influencera directement le gameplay, avec routes glissantes, vagues, turbulences, visibilité réduite et PNJ qui cherchent un abri.

Contrairement à GTA 5, les phénomènes météo seront localisés et évolueront en temps réel selon les zones, le vent, l’humidité, l’heure et les saisons.

GTA 6 sort dans 48 heures, aussi bien sur Xbox Series que PS5, même si les joueurs de la console de Sony se méfient de codes déjà utilisés dans la boîte à cause d’une faille. Mais quoi qu’il en soit, c’est la fin d’une longue attente et le 19 novembre prochain, ils seront des millions devant leur écran pour parcourir Leonida.

GTA 6 partage 6 nouvelles images de sa météo

Et justement, la carte de GTA 6 proposera de nombreux effets météorologiques qui influenceront les déplacements des véhicules mais aussi le comportement des personnages non-joueurs qui promettent d’être réaliste. C’est The Weather Channel, soit la chaîne météo des États-Unis, qui a publié les six images sous forme de vrai bulletin météo pour Leonida. Tout cela après les 39 images 4K dévoilées récemment.

Owen Shepherd, vice-président de l’art de la lumière et du rendu chez Rockstar, explique que GTA 6 a pensé sa météo pour qu’elle soit « plus localisée, persistante et surtout dynamique ». Leonida s’inspire de la Floride où le climat varie très rapidement selon les zones. Les images montrent donc différents effets de la météo dynamique sur la carte de Leonida dans GTA 6.

Les six images montrent notamment une pluie très forte qui réduit la visibilité sur la route, avec des réflecteurs pour suivre la voie lorsque le joueur conduit dans les Keys. L’orage peut assombrir les marais et rendre les alligators dans l’eau bien plus difficiles à repérer.

South Ocean Beach peut disparaître sous un épais brouillard marin et près du Rusty Anchor, l’image montre qu’il est possible qu’une tempête tropicale soulève la mer. Quant à Gambit Bay, cette zone de Leonida peut se couvrir d’une brume basse. Et Key Lento est une région où l’on peut voir de la pluie et du vent.

Une météo dynamique et localisée

Gardons toutefois en tête que ce ne sont pas des météos fixes selon ces zones et qu’il y aura de nombreux effets climatiques partout sur la carte et de manière localisée. Et pour cause, Aaron Garbut, codirecteur de Rockstar North, explique que les nuages se déplacent séparément et qu’une tempête peut se former au loin puis atteindre les villes.

Le vent a aussi une influence sur l’état de la mer. Il y a également la prise en compte des îles ou des bâtiments qui protègent certaines zones et modifient donc les vagues ou la manière dont un bateau bouge sur l’eau.

Idem pour un avion et un hélicoptère qui, lorsqu’ils traversent une forte tempête dans GTA 6, peuvent subir des turbulences. Il est même possible que rester trop longtemps abîme légèrement l’appareil. Les personnages non-joueurs réagiront aussi à la météo et chercheront un abri lorsque le temps se dégrade.

Rockstar a évidemment pensé aux petits détails puisqu’après une averse, les routes sont toujours humides avec des façades qui gouttent et des surfaces qui sèchent à leur propre rythme. La météo laisse donc des traces visibles après son passage.

Le vent pourra aussi soulever les débris, plier l’herbe et créer des mouvements sur l’eau. On trouvera aussi des flaques après la pluie, des arcs-en-ciel lorsque la lumière revient. Rockstar a construit une météo différente selon les zones de Leonida.

La météo aura une grande influence sur le gameplay

Dans GTA 5, la météo se basait surtout sur le soleil, la pluie ou un ciel couvert appliqués sur la carte entière. GTA 6 va donc plus loin avec des phénomènes météorologiques qui évoluent dans l’espace et interagissent avec le décor. Une zone peut être sous le soleil alors qu’un orage se forme à quelques kilomètres.

GTA 6 tiendra aussi compte de l’heure, de l’humidité, du brouillard et des saisons pour faire évoluer les nuages et le vent. Les six images partagées par The Weather Channel montrent aussi d’autres détails de la carte comme le programme Vice-Pass et des panneaux vers Hamlet, Catalan Key et plusieurs grands axes de Leonida.

The Weather Channel partage même ses conseils pour faire réparer ses phares de voiture chez Coastal Auto Care ou éviter les marais de Pelican Valley quand l’eau est trop trouble.