GTA 6 : à quelle heure pourrez-vous télécharger le jeu sur PS5 et Xbox ce mardi 10 novembre ?

GTA 6 sort dans dix jours et pour que tout le monde puisse le lancer sans attendre, Rockstar propose le pré-téléchargement dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre. On vous explique l’heure à retenir sur PS5 et Xbox Series.

GTA 6 pourra être préchargé dès le 10 novembre, à minuit sur PS5 et à 1 heure sur Xbox Series en France.

Le préchargement permet d’installer le jeu avant sa sortie du 19 novembre, sans pouvoir le lancer avant cette date.

Rockstar indique que GTA 6 pourra demander jusqu’à 212 Go d’espace, mieux vaut donc libérer de la place sur le SSD.

Ça y est, la sortie de GTA 6 approche puisque fixée au 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, soit dans dix jours tout pile. C’est donc à ce moment-là que les joueurs pourront parcourir Vice City avant que le mode multijoueur ne soit disponible plus tard. Bref, la fin d’une longue attente après plusieurs reports et 10 jours avant la sortie, le pré-téléchargement aura lieu.

À quelle heure pourra-t-on télécharger GTA 6 sur PS5 et Xbox Series

Le prétéléchargement, comme son nom l’indique, permet d’installer GTA 6 sur sa PS5 ou sa Xbox Series en avance. En revanche, il n’est pas possible de lancer le jeu. L’opération est là pour que le jeu soit disponible dès sa sortie sans attendre un long téléchargement de plusieurs dizaines de Go. En gros, c’est prendre de l’avance.

Voici les horaires pour pré-télécharger GTA 6 sur PS5 et Xbox Series :

PS5 : GTA 6 sera disponible en pré-téléchargement à minuit dans la nuit du 9 au 10 novembre

GTA 6 sera disponible en pré-téléchargement à minuit dans la nuit du 9 au 10 novembre Xbox Series X et Series S : le pré-téléchargement sera disponible à 1h du matin le 10 novembre

À noter que pour la PS5, Sony a fait le choix d’heures différentes selon le fuseau horaire. Par exemple, les habitants en Nouvelle-Zélande ont déjà pré-téléchargé GTA 6. En revanche, Microsoft fait le choix d’un unique horaire dans le monde entier qui tombe donc à une heure du matin le mardi 10 novembre en France.

212 Go d’espace nécessaire pour installer GTA 6

Si GTA 6 sera en pré-téléchargement ce 10 novembre, Rockstar a indiqué que le fichier demandera jusqu’à 212 Go d’espace selon la console. Rappelons que les rumeurs parlaient de ce poids aussi bien sur la PS5 que la Xbox Series. Tout colle.

Le mieux est donc de faire de la place sur votre SSD ou d’en installer un autre pour éviter les mauvaises surprises au moment du prétéléchargement, comme un échec de l’opération. Mais quoi qu’il en soit, GTA 6 risque d’être très lourd sur le SSD quand on voit la qualité des graphismes et aussi toutes les mécaniques de gameplay prévues par Rockstar et l’immense monde ouvert.