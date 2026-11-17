Google déploie une mise à jour majeure de Google Maps avec plusieurs nouveautés Gemini. L’IA prépare un voyage de plusieurs jours, adapte les étapes pendant le trajet et cherche un créneau chez un professionnel. Autre bonne nouvelle, l’assistant « Demander à Maps » arrive officiellement en France.

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Google Maps accueille plusieurs nouveautés Gemini, dont la création d’itinéraires sur plusieurs jours et leur adaptation pendant le trajet.

L’IA peut aussi rechercher des restaurants disponibles, des rendez-vous chez des professionnels et des informations pratiques avant le départ.

« Demander à Maps » arrive officiellement en France sur Android et iOS, avec certaines fonctions réservées pour l’instant aux États-Unis.

Pour rappel, « Demander à Maps » est le nom français d’Ask Maps, l’assistant conversationnel de Google Maps qui utilise Gemini. Il répond à des questions formulées en langage naturel en s’appuyant sur les données de plus de 300 millions de lieux et sur les avis de plus de 500 millions de contributeurs. C’est le 16 novembre que Google a annoncé quatre nouvelles fonctionnalité pour l’assistant qui arrive en France.

Gemini peut organiser un voyage de plusieurs jours dans Google Maps

Google Maps sait maintenant préparer un déplacement complet à partir d’une simple demande. Il suffit de décrire son projet à l’assistant, qu’il s’agisse d’une journée d’achats de Noël ou d’un road trip de trois jours avec des randonnées sur la côte et des restaurants en bord de mer.

Gemini compose alors un programme jour par jour avec des conseils pour chaque étape, et chaque lieu apparaît sur la carte avec un repère numéroté. L’itinéraire se partage avec les proches et s’exporte vers Google Docs depuis un ordinateur.

Mais ce n’est pas tout puisque le programme évolue en cours de route. Google Maps affiche la circulation en direct, les horaires d’ouverture des lieux prévus et l’ambiance de la prochaine étape pendant le trajet. Il est possible de demander à l’assistant d’ajouter un restaurant pour le déjeuner ou un point de vue sur le chemin, puis de lancer la navigation.

Google ajoute aussi des informations pratiques à consulter avant de prendre la route. On parle du stationnement, des bornes de recharge, des péages, de la météo et des retards possibles sur le parcours.

« Demander à Maps » arrive en France avec une partie des nouveautés

L’assistant ne se limite plus à trouver une adresse. Il effectue une partie des démarches pour obtenir un rendez-vous dans un salon de beauté, chez un toiletteur, dans un garage ou auprès d’un réparateur à domicile.

Pour une manucure à 16 heures près de chez soi par exemple, Gemini cherche les créneaux en ligne, appelle les commerces du quartier et affiche les disponibilités de plusieurs établissements. Gemini consulte aussi les adresses enregistrées.

Il indique par exemple quels restaurants de vos listes ont une table libre pour cinq personnes dans les 30 prochaines minutes, avec une vérification des disponibilités en direct. Quant à la France, elle fait partie des plus de 30 pays européens qui accueillent « Demander à Maps », avec le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne.

Rappelons que Google a lancé Ask Maps en mars 2026 aux États-Unis et en Inde uniquement, sans donner de date pour l’Europe. L’assistant est maintenant disponible dans plus de 200 pays et territoires.

Le déploiement est lancé en France sur Android et iOS

Les utilisateurs français ont accès aux itinéraires sur plusieurs jours et à la recherche dans leurs listes enregistrées, puisque ces deux fonctionnalités sont proposées dans tous les pays où l’assistant est présent. En revanche, la recherche de rendez-vous et les informations pratiques avant le départ sont d’abord lancées aux États-Unis.

Pour utiliser l’assistant, il faut ouvrir Google Maps et appuyer sur le bouton « Demander à Maps » placé sous la barre de recherche. Le déploiement a commencé le 16 novembre sur Android et iOS.

Source : Blog Google