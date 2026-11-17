Avengers Doomsday, c’est l’aboutissement de 25 ans de Marvel au cinéma. Et Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, dévoile les premiers détails sur la rencontre entre les Avengers et les X-Men de la Fox dans ce film qui sort dans un mois.

Avengers Doomsday réunira les Avengers et les X-Men de la Fox, 25 ans après le premier film X-Men produit avec Kevin Feige.

Kevin Feige présente le film comme l’aboutissement de cette histoire, avec Docteur Fatalis incarné par Robert Downey Jr. face à un casting immense.

Le film sortira le 16 décembre 2026 en France, avant Avengers Secret Wars prévu exactement un an plus tard.

Le premier trailer d’Avengers Doomsday nous a très clairement montré la présence des X-Men de la Fox parmi lesquels le regretté Patrick Stewart en professeur Xavier et Ian McKellen en Magneto. Rappelons qu’en parallèle, le MCU prépare le reboot des X-Men avec son propre casting qui se dévoile progressivement.

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La rencontre entre les Avengers et les X-Men est préparée depuis 25 ans

Avec Avengers Doomsday, les fans sont très heureux de retrouver ces acteurs qui incarnent les X-Men depuis le premier film en 2000. Vous l’aurez compris, la distribution d’Avengers Doomsday est impressionnante et représente l’aboutissement de plus de vingt-cinq ans de Marvel au cinéma. Les spectateurs retrouveront Chris Evans, Chris Hemsworth, Simu Liu, Letitia Wright, Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Paul Rudd ou encore Tom Hiddleston.

Du côté des X-Men, on retrouvera donc Patrick Stewart et Ian McKellen cités précédemment, mais aussi James Marsden en Cyclope ou encore Rebecca Romijn et Alan Cumming respectivement en Mystique et Diablo. De quoi enthousiasmer les futurs spectateurs d’Avengers Doomsday dont les préventes de billets ont démarré plus fort que celles de Spider-Man Brand New Day avant même sa sortie.

Kevin Feige dirige Marvel Studios mais il était également crédité en tant que producteur associé sur le premier film X-Men sorti en 2000. Pour lui, le retour des mutants dans Avengers Doomsday est donc une manière de boucler la boucle.

Lors d’une interview pour Empire, Kevin Feige a donné de premiers détails sur la rencontre entre les Avengers et les X-Men :« Quand on regarde des interviews de Hugh Jackman datant d’il y a quinze ou vingt ans, on l’entend dire : ‘Les gens affirment que c’est impossible mais peut-être qu’un jour les X-Men et les Avengers pourront tous se retrouver.' »

Le MCU va boucler la boucle avec les X-Men

Aujourd’hui, Kevin Feige a regroupé tous ces super-héros au sein du MCU. « C’était tout simplement la manière la plus réjouissante de faire culminer 25 années d’histoire », a expliqué le producteur. Rappelons que dans Avengers Doomsday, les Avengers et les X-Men affronteront Docteur Fatalis, joué par Robert Downey Jr. que les fans connaissent bien en tant que Tony Stark.

À l’origine, il était prévu que les super-héros affrontent Kang le Conquérant mais finalement, les plans furent abandonnés quand son interprète Jonathan Majors fut condamné pour des violences conjugales. Mais pour certains fans, en plus d’être un aveu d’échec après sa mort émouvante dans Avengers Endgame, le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fatalis est précipité et moins bien préparé que Thanos.

À cela, Kevin Feige a répondu dans une précédente interview : « Les gens ont fini avec les années par se construire une image exagérée de toute la préparation autour de Thanos. Je me souviens des mèmes qui se moquaient de Thanos parce qu’il passait son temps assis sur son trône. Quand nous sommes arrivés à Avengers Infinity War, nous avons réellement considéré ce film comme la présentation de Thanos au public. »

Kevin Feige se justifie ensuite en expliquant : « C’est exactement ce que nous faisons avec le Docteur Fatalis. Avengers Doomsday servira à présenter le personnage et à raconter son histoire. On découvrira progressivement ses différentes facettes. Le film est conçu aussi bien pour les spectateurs qui connaissent et adorent le personnage grâce aux comics que ceux qui n’ont absolument aucune idée de qui il est. »

La sortie d’Avengers Doomsday approche

Mais disons-le clairement, Marvel Studios fait un pari risqué en ajoutant un antagoniste aussi important au milieu d’un casting riche entre les anciens et nouveaux Avengers et les X-Men de la Fox.

Pour les fans, la sortie approche puisque c’est dans un mois qu’Avengers Doomsday sortira au cinéma en France, plus exactement le 16 décembre 2026. Sa suite, Avengers Secret Wars, est programmée pour le 15 décembre 2027, soit un an pile après la première partie.

C’est exactement ce que le MCU a fait avec Avengers Infinity War puis, un an après, le lancement au cinéma d’Avengers Endgame qui a récemment eu droit à une version longue appelée Encore qui permet de préparer l’arrivée du Docteur Fatalis.

Source : Empire