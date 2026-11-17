C’est il y a quelques jours que la Chine a fait voler son avion électrique. Il s’agit du CE-25A de Comac qui, pour la première fois, a transporté un équipage à Binzhou dans la province du Shandong. La Chine prend donc une longueur d’avance sur l’Europe avec ce premier vol pendant lequel se trouvaient deux pilotes et un ingénieur d’essai à bord.

Le CE-25A de Comac a réalisé son premier vol avec équipage en Chine, après 19 vols de validation sans personne à bord.

Cet avion électrique de 19 places vise 400 kilomètres d’autonomie et des liaisons régionales courtes, avec dix moteurs électriques.

L’Europe reste derrière sur les avions électriques de cette taille, entre projets suspendus, hybrides encore en développement et entreprises parties aux États-Unis.

En tout, le CE-25A de Comac a 19 places. À titre de comparaison, les projets européens sont encore en développement ou ont tout bonnement quitté le vieux continent. Le CE-25A a passé seize minutes et trente-huit secondes dans les airs et parcouru 60,4 kilomètres. Comac annonce une autonomie de 400 kilomètres, une vitesse de croisière de 300 km/h et une altitude de croisière de 2 400 mètres.

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La Chine lance un avion électrique qui a transporté des passagers

À bord, il est possible d’embarquer jusqu’à 19 passagers pour une masse maximale au décollage de 10 tonnes. Les ventilateurs placés dans des conduits d’air avec cinq unités sur chaque aile sont entraînés par dix moteurs électriques. Comac résume l’essai : « L’appareil a fonctionné normalement et tous les indicateurs de performance ont répondu aux attentes ».

C’est en février dernier que le CE-25A a déjà effectué un premier vol mais totalement autonome et sans équipage. Depuis, Comac a réalisé 19 vols de validation sans personne à bord. Le passage à un vol avec trois personnes montre donc que le programme avance très rapidement même s’il n’est pas encore question de billets ou de lignes commerciales.

C’est avec le constructeur de batteries de voitures électriques CATL et l’université Jiao Tong de Shanghai que Comac développe l’avion. Un savoir-faire qui permet à la Chine d’avoir un avantage pour l’aviation électrique.

En 2023, CATL a déjà présenté une cellule capable de stocker beaucoup d’énergie pour un même poids et travaille sur des applications aéronautiques. Comac n’a pas partagé la capacité, la masse ou la composition de la batterie installée dans le CE-25A.

Le problème, c’est que les batteries représentent un gros obstacle pour un avion de ligne électrique puisqu’elles ajoutent de la masse. Conséquence, une réduction de la charge utile et de l’autonomie.

Un avion électrique pensé pour les liaisons courtes entre deux villes

Le CE-25A est tout d’abord pensé pour de courts trajets entre des villes proches. Il est donc possible que cet appareil soit surtout utilisé pour des liaisons régionales avec une approche bien plus écologique que le kérosène utilisé aujourd’hui.

Pour l’Europe, le Pipistrel Velis Electro, conçu en Slovénie, fut le premier avion entièrement électrique certifié au monde. L’Europe a donc eu une longueur d’avance sur l’aviation électrique légère. Car rappelons que le Pipistrel Velis Electro n’a que deux places et sert surtout à la formation.

Pour les avions de ligne capables d’embarquer une vingtaine de personnes, les projets européens n’ont pas atteint le même stade que le CE-25A. En 2023, l’italien Tecnam a suspendu son projet P-Volt prévu pour neuf passagers après trois années d’études. La faute à une technologie de batterie qui écarte toute exploitation rentable.

Tecnam a alors déclaré : « Le moment n’est pas encore venu pour le P-Volt ». L’entreprise italienne craignait une durée de vie trop courte des batteries et des coûts de remplacement trop élevés. En septembre dernier, Aura Aero a remis en vol son démonstrateur X-Volt en France pour tester des technologies destinées à l’ERA, un avion hybride capable de transporter 19 passagers.

On parle de huit moteurs électriques qui recevront leur énergie des batteries et de deux générateurs thermiques. C’est en 2027 que le premier vol du prototype est prévu pour une mise sur le marché en 2030. L’architecture hybride permet de viser 1 500 kilomètres alors que le CE-25A se limite à des liaisons courtes comme expliqué précédemment avec ses 400 kilomètres d’autonomie.

L’Europe est en retard et perd ses projets

Un autre projet européen, mais cette fois-ci pas enterré mais délocalisé : Heart Aerospace. La société suédoise a transféré son siège de Göteborg à Los Angeles. En août dernier, son démonstrateur électrique X1 a effectué son premier vol aux États-Unis et sert au développement d’un futur avion régional hybride, l’ES-36.

Une partie du savoir-faire développé au départ en Europe a donc rejoint les États-Unis pour son industrialisation. La prochaine étape du CE-25A, c’est sa certification chinoise. L’autorité chinoise de l’aviation civile a accepté la demande déposée par Comac selon les règles appliquées aux avions de transport.

Place maintenant à l’examen réglementaire, mais cette acceptation ne permet toutefois pas encore d’embarquer des passagers commerciaux.