iOS 27.3 lance sa bêta 2 avec de nombreuses nouveautés. Et parmi elles, un gros ajout pour l’iPhone Duo, le premier smartphone pliable d’Apple. Désormais, la bêta 2 pour les développeurs est disponible avec d’autres nouveautés.

© Apple / Montage BuzzArena

iOS 27.3 bêta 2 ajoute une reconnaissance faciale sur l’iPhone Duo fermé, mais ce n’est pas Face ID et Touch ID reste nécessaire pour les actions sensibles.

La fonction sert surtout à déverrouiller rapidement l’iPhone Duo, avec plusieurs limites comme l’échec plus fréquent dans l’obscurité et une désactivation après 45 minutes.

La mise à jour améliore aussi Siri, Safari, Santé, la maison connectée, Calendrier et Apple TV, tandis que plus de 200 000 applications seraient déjà adaptées à l’iPhone Duo.

iOS 27.3 proposera de nombreuses nouveautés. La principale de cette mise à jour, c’est le déverrouillage via la caméra frontale pour l’iPhone Duo. Vous l’aurez compris, le premier smartphone pliable d’Apple a donc le droit à la reconnaissance faciale avec le capteur de l’écran extérieur. Exit l’obligation d’utiliser son doigt sur le bouton latéral.

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iOS 27.3 ajoute la reconnaissance faciale à l’iPhone Duo

Rappelons que si l’iPhone Duo 2 pourrait proposer Face ID, ce n’est pas le cas pour cette première génération. À la place, Apple a placé Touch ID sur le bouton latéral. La faute à la technologie TrueDepth requise pour Face ID qui prend beaucoup trop de place alors que le téléphone mise sur la finesse.

Forcément, beaucoup d’utilisateurs sont déçus de se retrouver avec une technologie vieillissante pour un iPhone Duo au prix de départ très salé. Si la bêta d’iOS 27.3 ajoute la reconnaissance faciale, notons qu’il ne s’agit pas de Face ID. Et la fonctionnalité n’est utilisable que lorsque le smartphone pliable est fermé, seulement sur l’écran verrouillé.

Apple Pay, les mots de passe et les connexions protégées demandent toujours Touch ID. Il faut également une authentification récente via Touch ID ou par le code. Si 45 minutes s’écoulent sans déverrouillage, la reconnaissance faciale n’est plus disponible jusqu’à la prochaine utilisation de Touch ID ou du code.

Mais ce n’est pas Face ID

Quant aux données du visage, elles sont stockées sur l’iPhone. Comme expliqué précédemment, ce n’est donc pas Face ID qui est proposé ici puisque l’iPhone Duo est dépourvu de capteur infrarouge. Forcément, la technologie est moins sécurisée mais surtout limitée. Par exemple, il y a beaucoup plus d’échecs dans une pièce sombre.

Il ne s’agit donc pas d’une reconnaissance faciale complète mais plutôt d’une astuce pour faciliter l’ouverture de l’iPhone Duo quand il est posé sur une table notamment. Bref, la firme de Cupertino continue à perfectionner son premier smartphone pliable et pour ce faire, elle passe par la partie logicielle.

Rappelons que selon l’entreprise californienne, il y a désormais plus de 200 000 applications adaptées aux deux écrans de l’iPhone Duo malgré encore quelques couacs. Les développeurs apprennent donc à exploiter toute la largeur des écrans du téléphone grâce au kit d’iOS 27.1 ou toute autre version plus récente.

D’autres nouveautés attendues

Pour les nouveautés de la bêta d’iOS 27.3, on trouve la fonctionnalité « Interroger cette page » dans Safari qui passe par Siri. L’assistant analyse alors toute une page web, même les parties en dehors de l’écran. Siri a également la possibilité de consulter les données dans l’application Santé après l’autorisation de l’utilisateur et gère aussi mieux les appareils connectés d’une maison.

Pour le reste, Calendrier a déplacé la recherche et l’ajout d’événements dans la partie basse de l’interface et l’application Apple TV propose désormais des podcasts vidéo gratuits.