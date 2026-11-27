CD Projekt a déployé une importante mise à jour de The Witcher 3 Remastered avec de nombreuses améliorations graphiques, mais aussi des changements au niveau des compétences de Geralt de Riv. Le studio polonais a également corrigé plusieurs bugs qui empêchaient les joueurs de terminer certaines quêtes.

The Witcher 3 Remastered reçoit le patch 5.02 avec un meilleur éclairage, des optimisations graphiques et la prise en charge du format 32:9.

CD Projekt améliore aussi les performances sur PC et consoles, corrige plusieurs bugs de quêtes, de mods et d’inventaire.

Certaines compétences de Geralt sont nerfées, notamment Aard, Igni et Affinité magique, tandis que plusieurs problèmes d’équilibrage sont corrigés.

C’est ce 26 novembre 2026 que CD Projekt a lancé le déploiement du patch 5.02 de The Witcher 3 Remastered sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. Pour rappel, le remaster est disponible depuis le 29 septembre dernier et la mise à niveau est gratuite pour les propriétaire du jeu original sur les plateformes compatibles.

The Witcher 3 Remastered améliore ses graphismes et ses performances

CD Projekt a notamment revu l’éclairage de plusieurs environnements et cinématiques. Certains endroits étaient beaucoup trop sombres ou, au contraire, trop lumineux. Le studio a également corrigé les scintillements et les problèmes d’éclairage lors des transitions entre deux zones. Sur PC, le path tracing et la reconstruction des rayons de Nvidia profitent d’optimisations avec un meilleur rendu des ombres et de l’eau.

Et bonne nouvelle pour les joueurs équipés d’un écran au format 32:9 puisque The Witcher 3 Remastered prend officiellement en charge ce ratio. Il s’agit notamment des moniteurs avec une définition de 5120 x 1440 pixels qui nécessitaient jusqu’ici de modifier les fichiers du jeu ou de passer par des outils communautaires.

Sur PS5, CD Projekt a revu le fonctionnement de la synchronisation verticale et du VRR, la technologie qui adapte le taux de rafraîchissement de l’écran au nombre d’images par seconde. Le studio a aussi corrigé les brèves saccades qui survenaient sur les consoles de Sony et Microsoft lors de l’affichage des notifications de quête.

CD Projekt revoit la puissance des compétences de Geralt

Voici d’autres nouveautés de cette mise à jour :

Sur Nintendo Switch 2, CD Projekt augmente la taille maximale autorisée des mods et corrige les ralentissements liés à l’installation de plusieurs d’entre eux.

et corrige les ralentissements liés à l’installation de plusieurs d’entre eux. Sur PC, le jeu désactive les mods obsolètes au lancement au lieu de planter.

au lancement au lieu de planter. Sur Steam Deck, le chargement d’une nouvelle partie directement dans les extensions est plus rapide .

. Le mode Photo permet de masquer indépendamment Geralt et les autres personnages, mais aussi de suivre ces derniers avec la caméra.

Si vous avez misé sur les signes pour venir à bout de vos ennemis, sachez que CD Projekt a réduit de 10 % le bonus d’intensité d’Aard et Igni avec la compétence Catalyseur. Le studio a aussi réduit de 50 % le bonus de dégâts critiques de la mutation Affinité magique.

Plusieurs joueurs sur Reddit regrettent ces changements d’équilibrage dans un jeu exclusivement solo. En revanche, la compétence Brise-armure réduit correctement la résistance aux dégâts des ennemis avec toutes les attaques de Geralt, contre uniquement les attaques puissantes jusqu’ici.

D’autres nouveautés en attendant la sortie de The Witcher 4

Les joueurs qui ont opté pour un niveau de difficulté élevé ne devraient plus se retrouver face à des loups-garous impossibles à tuer à cause de leur régénération de santé trop rapide. CD Projekt a aussi corrigé la disparition des objets de l’inventaire et du coffre de Geralt lors de l’installation ou de la désinstallation de mods.

Idem pour les joueurs qui avaient perdu le bonus de dégâts accumulé sur leur épée Aerondight lors du chargement d’une sauvegarde en Nouvelle partie +. La mise à jour corrige ce bug.

Pour rappel, Geralt de Riv aura droit à de nouvelles aventures en 2027 avec l’extension Songs of the Past. CD Projekt prépare aussi The Witcher 4 pour 2028 et nous promet un bond technologique comparable à celui de GTA 5 à GTA 6.