La Nintendo Switch 2 est à l’honneur pour le Black Friday 2026. Cette dernière est à prix cassé chez plusieurs revendeurs et même certains packs. Dans tous les cas, vous pouvez acheter la console seule pour 429 €, au lieu de 499 €, sur Amazon.

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Si vous souhaitez acheter une Nintendo Switch 2 en prévision de Noël, ne ratez surtout pas les bonnes affaires du Black Friday. Plusieurs offres en lien avec la console sont disponibles. Tout d’abord, vous pouvez acheter la machine seule sur Amazon pour 429 €, au lieu de 499 €. Mais il y a également des promotions sur différents packs. Ici, la réduction la plus intéressante est à trouver du côté du coffret contenant une Switch 2 et Zelda : Ocarina of Time. L’ensemble est affiché à 499 €, au lieu de 569 € sur Cdiscount. Toutefois, en appliquant le code « 25DES299 », vous allez profiter d’une remise supplémentaire de 25 €. Dans cette situation, le prix tombe à seulement 474 €.

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La Switch 2 au meilleur prix pour le Black Friday

Dans le détail, la Nintendo Switch 2 est une console hybride. Vous pouvez l’utiliser comme une console portable ou de salon. Cette dernière propose une dalle LCD de 6,9 pouces avec une définition de 1080p et un rafraîchissement à 120 Hz. Si nous aurions évidemment préféré un écran OLED, il faut reconnaître que la qualité d’affichage est bonne. Néanmoins, la machine montre toute sa puissance une fois dans son dock.

Nintendo Switch 2 amazon.fr 449,00 € E.Leclerc 449,00 € Cultura 449,99 € Fnac 459,99 € Darty 459,99 € Cdiscount 487,99 € Micromania-Zing 499,99 € PC Componentes 499,99 € Alternate 504,00 € Darty 514,90 € Boulanger 529,99 € RDC 532,54 € Pixmania 545,91 € Pixmania 549,99 € Occasion

Dans cette situation, vous allez profiter d’une résolution 4K à 60 FPS. De plus, elle est compatible avec le standard HDR10. Elle est équipée d’une puce Nvidia Tegra T239, accompagnée de 12 Go de RAM, avec compatibilité VRR et DLSS. Avec certains jeux, comme justement Zelda : Ocarina of Time, elle exprime toute sa puissance. La navigation est fluide et les graphismes vraiment beaux. L’immersion est simplement excellente.

Avec le temps, son catalogue de jeux continue de s’étoffer avec de plus en plus de portages et d’exclusivités. Et cela ne va qu’aller en s’améliorant. Sachez que la Switch 2 possède 256 Go de stockage, mais qu’il est possible d’étendre ce dernier via son port microSD. Cependant, il faut s’assurer de posséder une carte mémoire au format Express. Enfin, Nintendo annonce une autonomie de plus de six heures, mais dans les faits, cette dernière est souvent bien plus faible.

Les bonnes affaires du Black Friday