Apple a beau annoncer plus de 100 000 applications optimisées pour l’iPhone Duo, la plupart n’exploitent pas bien l’écran pliable

L’iPhone Duo est disponible depuis deux semaines à peine et Apple annonce déjà plus de 100 000 applications optimisées pour ses deux écrans. Sauf que voilà, toutes ne le sont pas et, ironie du sort, c’est le cas de l’Apple Store.

Apple annonce plus de 100 000 applications optimisées pour l’iPhone Duo, mais plusieurs services populaires exploitent encore mal son grand écran.

Google Docs, Microsoft Teams, Google Drive ou encore l’Apple Store affichent parfois des bandes noires ou des interfaces mal adaptées.

Même certaines applications avec le badge « Made for iPhone Duo » rencontrent encore des problèmes, deux semaines après la sortie du smartphone pliable.

L’iPhone Duo n’est autre que le premier smartphone pliable d’Apple. Et la firme de Cupertino a placé la barre très haut en termes de critères de qualité, ce qui aurait ralenti la production. Il faut dire que les deux écrans sont sensibles, tout comme la charnière.

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Les applications ont toujours des problèmes d’affichage sur l’iPhone Duo

Il y a également des problèmes au niveau de l’optimisation logicielle puisque, malgré plus de 100 000 applications optimisées, on trouve toujours des problèmes. Le souci se trouve au niveau des applications elles-mêmes et pas du matériel en cause.

©Apple

Plusieurs exploitent mal le grand écran intérieur avec des bandes noires et des interfaces mal calibrées. Pourtant, l’expérience sur grand écran est l’un des principaux arguments du premier iPhone pliable qui ne fut pas de tout repos à créer pour Apple.

Le problème apparaît surtout pour les applications développées avec les anciens outils d’Apple. Parmi les erreurs courantes, l’affichage au centre avec de larges zones noires sur les bords de l’écran intérieur. D’autres occupent bien plus de place sans exploiter la surface comme une application pensée pour l’iPhone Duo. Autant dire que c’est dommage qu’une partie de l’écran ne serve presque à rien quand on voit le prix de l’iPhone Duo.

Apple cherche à accompagner les développeurs

Malgré ces soucis, Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs chez Apple, se félicite que « plus de 100 000 applications conçues pour l’iPhone Duo sont déjà sur l’App Store et des milliers s’ajoutent chaque jour ». Pour aider aux mises à jour, ce sont plus de 2 000 développeurs qu’Apple a accompagnés lors de plus de 50 ateliers dans 19 villes.

Parmi les applications populaires qui souffrent de problèmes sur l’iPhone Duo, on trouve Google Docs ou encore Microsoft Teams. Ironie du sort, même l’Apple Store figure parmi les retardataires avec une interface pas du tout adaptée au smartphone pliable. Google Drive et Google Sheets affichent également de larges bandes noires.

La firme de Cupertino a lancé le badge « Made for iPhone Duo » pour les applications optimisées et pourtant, certaines d’entre elles qui le portent ont encore des soucis d’affichage. Pour finir cette liste d’applications qui posent problème sur l’iPhone Duo, on trouve Instagram. Adam Mosseri, qui dirige l’application, décrit le premier smartphone pliable comme « un format un peu délicat ».

Un retard à rattraper sur la concurrence Android

Apple a sorti son premier smartphone pliable bien après la concurrence Android comme Huawei, Xiaomi et Samsung. Forcément, l’entreprise californienne fait face à quelques soucis de lancement au niveau du matériel mais aussi du logiciel alors que Google pousse depuis longtemps les développeurs Android à créer des interfaces qui s’adaptent à la taille de l’écran.

La firme de Cupertino est encore à la traîne. Il faut maintenant que les développeurs s’emparent de ce format et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Et puis les développeurs sont aussi sous la pression du règlement de l’App Store à partir d’avril 2027. Ils auront l’obligation d’afficher des captures d’écran prises sur l’iPhone Duo lors des nouvelles soumissions.