Apple a comme objectif de produire 7,5 millions d’iPhone Duo et pour y parvenir, Apple aurait assoupli les contrôles qualité. Il s’agirait donc d’un choix volontaire de la firme de Cupertino qui expliquerait les nombreuses pannes qui frappent le premier smartphone pliable depuis sa sortie.

Apple viserait 7,5 millions d’iPhone Duo en 2026 et aurait assoupli ses contrôles qualité pour accélérer une production encore très difficile.

Les premiers utilisateurs signalent déjà des écrans cassés, avec la charnière et le mécanisme central soupçonnés d’exercer une pression excessive sur l’écran pliable.

Une source conteste toutefois toute baisse des exigences d’Apple, qui n’a annoncé aucun rappel massif mais demande déjà aux réparateurs d’inspecter et remplacer les appareils touchés.

On le sait, tout le monde n’aura pas son iPhone Duo en 2026 avec des délais de livraison rallongés. La raison, c’est que le premier smartphone pliable de la firme de Cupertino n’est pas aussi simple à produire qu’un iPhone traditionnel.

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Apple aurait baissé les critères de qualité de son iPhone Duo

Apple a également des critères qualité très élevés mais pour tenir son objectif de 7,5 millions d’exemplaires produits en 2026, il y aurait eu un assouplissement selon un employé de Foxconn, l’entreprise qui assemble l’iPhone Duo pour Apple.

La ligne est sous forte pression après des mois de faibles rendements. La pression existait déjà depuis plusieurs semaines, selon Jiemian, média économique chinois. Le rendement d’assemblage de l’iPhone Duo dépassait à peine 60 % en septembre 2026.

Pour résumer, près de quatre smartphones produits sur dix ne passaient pas les contrôles au niveau attendu. Le média explique qu’il fallait encore six mois à un an pour atteindre un rendement convenable selon les exigences appliquées par Apple à ce moment-là.

Nikkei Asia a également appuyé cette analyse puisqu’en août dernier, la chaîne ne sortait que quelques centaines d’exemplaires par jour. Bref, une cadence trop faible face au volume visé par la firme de Cupertino.

Un smartphone pliable très compliqué à produire

Le problème est que l’iPhone Duo est un smartphone pliable à la conception très poussée et l’entreprise californienne ne veut rien laisser au hasard. Ce sont notamment l’écran interne et la charnière qui sont très compliqués à produire. Et n’oublions pas qu’un petit défaut mécanique peut exercer une pression directe sur l’écran interne.

Et justement, les premiers utilisateurs ont rapidement rapporté des écrans cassés avec un bruit sec lors de l’ouverture, puis une fissure près du pli et des lignes de pixels blancs. La firme de Cupertino admet qu’il y a un problème sur un “petit nombre” d’appareils, avec un échange proposé via AppleCare. En revanche, l’entreprise californienne n’a pas partagé le nombre d’iPhone Duo concernés ou la cause officielle.

Comme expliqué précédemment, c’est notamment la charnière qui pose problème. Selon iFixit, qui a modélisé son fonctionnement grâce au démontage, aux brevets et aux images aux rayons X, les dégâts se concentrent surtout près du support central et du passage d’un câble sous l’écran. Selon eux, une barre centrale ne se rétracterait pas correctement lors de la fermeture et l’écran souple subirait une pression excessive à un endroit très précis.

Bref, de quoi inquiéter les possesseurs de cet iPhone Duo qui est très loin d’être donné avec un prix de départ de plus de 2 000 euros en France. Ne reste qu’à espérer ne pas tomber sur un exemplaire avec un défaut de conception puisque la production est très précise.

Apple admet des problèmes avec certains iPhone Duo

Sabih Khan, directeur des opérations chez Apple, était justement à l’usine Foxconn de Zhengzhou pour jeter un œil aux équipements de fabrication en 3D qui sont précis au millième de millimètre pour une charnière composée de plus de 100 pièces. Preuve que la firme de Cupertino a de hautes exigences.

Il faut toutefois noter qu’une autre source proche de la chaîne d’approvisionnement conteste cette version d’une baisse des critères de qualité pour l’iPhone Duo. L’employé explique à Jiemian qu’Apple garde la même exigence pour la production de l’iPhone Duo.

Même si Apple n’a pas communiqué sur la cause précise de ces casses, la firme de Cupertino a bien conscience du souci. L’entreprise californienne a envoyé une note interne aux Apple Store et aux centres de réparation agréés pour demander aux techniciens d’inspecter les smartphones pliables touchés puis de les réparer ou de les remplacer selon la procédure habituelle.

À ce stade, il n’y a pas de rappel massif annoncé par Apple.

Source : Jiemian