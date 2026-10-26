Les écrans de l’iPhone Duo se cassent en quelques heures, la polémique enfle trois jours après sa sortie

L’iPhone Duo est disponible depuis quelques jours seulement, mais déjà la polémique enfle. Des utilisateurs se retrouvent avec l’écran interne fissuré, parfois seulement quelques heures après la sortie de la boîte. Quand on sait que le smartphone débute à 2 339 euros en France, il y a de quoi grincer des dents.

Plusieurs iPhone Duo auraient vu leur écran interne se fissurer après seulement quelques ouvertures, malgré un prix de départ de 2 339 euros.

Des tests pointent une dalle interne très fragile, une charnière sensible à la poussière et une zone qui concentrerait les contraintes près du pli.

Les cas restent peu nombreux et certains tests sont rassurants, mais la polémique grandit autour de la solidité du premier smartphone pliable d’Apple.

C’est depuis le 23 octobre 2026 très exactement que l’iPhone Duo est disponible. Il s’agit du premier smartphone pliable de l’histoire d’Apple. Mais malgré tout, on trouve des retours mitigés. Mais ce n’est pas tout puisque les premiers utilisateurs se retrouvent face à des casses.

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La polémique enfle autour de la fragilité des écrans de l’iPhone Duo

En ligne, on trouve des images de dalles abîmées sur Reddit et autres forums. Parmi eux, un propriétaire australien qui explique qu’il n’a ouvert son iPhone Duo que vingt fois avant d’entendre un craquement et de voir une ligne lumineuse qui traverse l’écran.

Heureusement, Apple lui a remplacé son smartphone pliable en boutique. On ne parle que de quelques cas recensés, mais les symptômes sont proches et suffisent à faire enfler la polémique face à un prix très salé pour un tel modèle.

Et puis n’oublions pas que ce smartphone pliable a demandé beaucoup d’efforts à Apple qui a insisté sur la solidité de sa première charnière pliable. Tom Marieb, vice-président de l’ingénierie matérielle chez Apple, se dit notamment “particulièrement fier” de la charnière.

Des faiblesses pointées du doigt par les tests

Mais voilà, les premiers tests indépendants montrent des faiblesses. On trouve le fameux vidéaste JerryRigEverything qui a publié ses tests sur YouTube. Dedans, on voit que l’écran externe résiste bien aux rayures, mais la dalle interne marque dès le niveau 2 sur l’échelle de Mohs. En gros, des matériaux tendres suffisent à rayer l’écran.

Il y a également le revêtement mat qui masque une partie des traces quand l’écran est allumé, mais elles ne disparaissent pas. Lors du test de torsion, une ligne verte permanente est apparue et depuis, l’écran interne est HS.

Et ça ne s’arrête pas là puisque de la poussière a pénétré dans la charnière malgré la certification IP68. Dans son test, on voit des particules qui gênent la fermeture et les aimants ne suffisent plus à maintenir les deux moitiés.

JerryRigEverything explique : “Je teste ces smartphones pliables depuis sept ans. La plupart survivent, pas l’iPhone Duo.” L’écran interne est donc très fragile, tout comme la charnière avec sa sensibilité aux particules.

iFixit a démonté le smartphone pliable et a découvert une zone près du centre de la charnière qui concentre les contraintes subies par l’écran. On trouve donc plusieurs bords qui se rejoignent sous une partie très fine de la dalle. Alors quand une pièce remonte mal ou qu’il y a une pression, cela pourrait créer la fissure.

Une réparation coûteuse en cas de casse de l’iPhone Duo

Mais il y a une autre piste partagée par CuriousHagi qui a trouvé une petite pièce de charnière plus fine que les autres. Une pièce qui s’est cassée au niveau d’une encoche lors de son test. Des marques montrent aussi un contact avec la plaque située juste au-dessus.

Comme expliqué précédemment, rappelons que l’iPhone Duo est très coûteux, tout comme les frais de réparation pour ceux qui n’ont pas d’assurance AppleCare+. Autant dire que voir son smartphone pliable se briser au bout de quelques ouvertures a de quoi faire enfler cette polémique.

Mais attention puisqu’il y a aussi des tests positifs comme l’un qui a dépassé les 32 000 pliages sans aucune dégradation notable de la charnière. On imagine donc qu’il y a un problème sur certains exemplaires face à la difficulté de conception d’un tel modèle.

iFixit a aussi évalué la réparabilité et lui a donné un score de 5 sur 10. Soit le meilleur attribué par le site à un smartphone pliable. Selon les experts, la batterie se retire aisément grâce à un adhésif qui se détache avec une petite charge électrique. En revanche, l’écran interne et la charnière sont les pièces les plus complexes à remplacer.