iPhone Duo pas cher : où précommander le smartphone pliable d’Apple au meilleur prix ?

L’iPhone Duo est enfin disponible en boutique. Le premier smartphone pliable d’Apple est désormais en précommande et certaines enseignes proposent de petites offres de reprise. Dans cet article, nous vous indiquons où précommander votre iPhone Duo au meilleur prix.

©Apple

C’est lors de sa Keynote 2026 qu’Apple a enfin présenté son premier smartphone pliable. Il s’agit de l’iPhone Duo qui est en précommande depuis le 16 octobre. Ce dernier va ensuite être lancé officiellement le 23 octobre prochain. Il est question d’un appareil premium au format Fold. Hélas, il est commercialisé à un tarif très élevé qui dépasse les 2 000 euros. Durant la période de précommande, certains revendeurs vont proposer des offres. Mais c’est également le cas des opérateurs qui proposent des remises sur le dernier mobile Apple. Notons que des questions se posent aussi sur les stocks disponibles. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez investir dans le premier smartphone pliant d’Apple, nous allons vous expliquer où acheter l’iPhone Duo moins cher et au meilleur prix.

Où précommander l’iPhone Duo au meilleur prix ?

Précommandez l’iPhone Duo sur la boutique officielle

Précommandez l’iPhone Duo sur Amazon

Précommandez l’iPhone Duo chez Fnac

Précommandez l’iPhone Duo au meilleur prix chez RED by SFR

Précommandez l’iPhone Duo au meilleur prix chez SFR

Si les iPhone 18 Pro sont déjà lancés à un tarif plus élevé que la génération précédente, l’iPhone Fold se place simplement comme le smartphone Apple le plus cher du marché. Voici les stockages disponibles et les prix indiqués sur la boutique officielle.

iPhone Duo (256 Go) : 2 339 €

iPhone Duo (512 Go) : 2 589 €

iPhone Duo (1 To) : 3 089 €

iPhone Duo (2 To) : 3 839 €

Durant la période de précommande, il est possible d’acheter l’iPhone Duo pour 2 139 €, au lieu de 2 339 € chez Red by SFR. Pour profiter de l’offre, il faut obligatoirement souscrire à un forfait sans engagement à 12,99 €/mois (120 Go en 5G). Une promotion similaire est proposé chez SFR, mais le forfait est à 17,99 €/mois avec seulement 80 Go.

Quelle est la fiche technique de l’iPhone Duo ?

Écran externe : dalle Super Retina XDR (OLED) de 7,6 pouces à 120 Hz (ProMotion)

dalle Super Retina XDR (OLED) de 7,6 pouces à 120 Hz (ProMotion) Écran interne : dalle Super Retina XDR (OLED) de 5,4 pouces à 120 Hz (ProMotion)

dalle Super Retina XDR (OLED) de 5,4 pouces à 120 Hz (ProMotion) Processeur : Puce A20 Pro (CPU 6 coeurs et GPU 7 coeurs)

Puce A20 Pro (CPU 6 coeurs et GPU 7 coeurs) Stockage : 256, 512 Go, 1 et 2 To

256, 512 Go, 1 et 2 To Module photo arrière : grand-angle 48 Mpx + ultra grand-angle 48 Mpx

Module photo avant : caméra Center Stage de 12 Mpx

caméra Center Stage de 12 Mpx Autonomie : 31 heures en lecture vidéo (écran interne) / 44 heures en lecture vidéo (écran externe)

31 heures en lecture vidéo (écran interne) / 44 heures en lecture vidéo (écran externe) Charge : 60 W en USB-C + MagSafe à 25 W

60 W en USB-C + MagSafe à 25 W Connectivité : Wifi 7, Bluetooth 6 et NFC

Wifi 7, Bluetooth 6 et NFC OS : iOS 27

iOS 27 Certification : IP68

IP68 SIM : uniquement en eSIM

uniquement en eSIM Dimensions fermé : 117,8 x 84,1 x 11,3 mm

117,8 x 84,1 x 11,3 mm Dimensions ouvert : 117,8 x 164,6 x 5,2 mm

117,8 x 164,6 x 5,2 mm Poids : 254 grammes

254 grammes Coloris : noir et blanc

Précommandez l’iPhone Duo sur la boutique officielle

Précommandez l’iPhone Duo sur Amazon

Précommandez l’iPhone Duo chez Fnac

Précommandez l’iPhone Duo au meilleur prix chez RED by SFR