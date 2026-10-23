iPhone Duo : après sa sortie, les retours sont mitigés avec des « défauts difficiles à ignorer » pour 2 300 €

L’iPhone Duo est disponible depuis aujourd’hui et les premiers retours sont mitigés. Beaucoup d’utilisateurs pointent de nombreux défauts qui sont difficiles à ignorer, surtout pour un prix de départ de 2 339 euros en France.

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L’iPhone Duo est disponible à partir de 2 339 €, mais les premiers retours pointent déjà plusieurs défauts malgré des ventes très fortes.

Les critiques visent surtout l’écran extérieur trop petit, iOS 27 encore mal adapté, le multitâche limité et l’absence de Face ID.

La charnière, la finition, la pliure très discrète et la puce A20 Pro sont en revanche saluées par plusieurs testeurs.

L’iPhone Duo est désormais disponible et Apple prépare déjà son successeur qui pourrait réintégrer Face ID. Désormais, le grand public a le premier smartphone pliable de la firme de Cupertino entre les mains et beaucoup jugent son écran extérieur peu pratique, iOS 27 pas encore totalement adapté et beaucoup trop de concessions pour un prix salé.

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Est-ce qu’il faut vraiment acheter l’iPhone Duo ?

Rappelons que l’iPhone Duo est le plus coûteux des smartphones vendus par Apple avec un prix de départ de 2 339 euros pour 256 Go de stockage. Mais qu’importe, le succès est bien là, ce qui a forcé l’entreprise californienne à limiter les achats à deux exemplaires par client. Et ça ne s’arrête pas là puisque la production ne peut même pas suivre et certaines livraisons sont repoussées jusqu’en début d’année 2027.

Sauf que voilà, les premiers retours sont beaucoup moins enthousiastes que les précommandes. Par exemple, The Verge parle d’une expérience séduisante sur le papier, mais imparfaite. Le média évoque notamment un écran extérieur trop petit pour les tâches rapides. Plusieurs journalistes estiment que l’iPhone Duo est très pratique quand il est déplié, mais beaucoup moins quand on le replie.

John Gruber, spécialiste d’Apple depuis des années avec Daring Fireball, parle de l’iPhone Duo comme d’un « prototype extraordinairement abouti ». Pour lui, il ne s’agit pas d’un smartphone à acheter puis utiliser tous les jours.

Une partie logicielle sous le feu des critiques

La partie logiciel fait aussi grincer des dents. Wired donne 7/10 à l’iPhone Duo et estime que la partie matérielle est très soignée. Mais pour le média, plusieurs applications ne sont pas assez bien optimisées pour le grand écran du smartphone pliable.

On trouve notamment de grandes bandes noires. Apple limite aussi le multitâche à seulement deux applications. Pour les journalistes partagés sur la partie logiciel, iOS 27 n’exploite pas toute la surface de la dalle à son plein potentiel.

Il y a aussi la critique sur le retrait de Face ID pour faire revenir Touch ID dans le but d’affiner au maximum l’iPhone Duo. Pour certaines critiques, il s’agit d’une régression. Et puis il manque aussi le téléobjectif que l’on retrouve sur l’iPhone 18 Pro Max, pourtant moins coûteux. L’autonomie est aussi critiquée et beaucoup estiment que son endurance ne suffit pas pour une journée très chargée.

Mais de bons points soulignés par les critiques

Apple aura attendu plusieurs générations de smartphones pliables chez Samsung, Huawei, Google et Xiaomi avant d’entrer sur le marché. La firme de Cupertino s’est surtout concentrée sur le matériel et les tests soulignent la qualité de la charnière, la finition en titane et la pliure très peu visible.

Bien évidemment, pour la partie logiciel qui pêche, la firme de Cupertino peut déployer des mises à jour et optimiser son système d’exploitation. Rien n’est irrattrapable à ce niveau. Et il y a tout de même des avis positifs qui saluent aussi la fluidité de la puce A20 Pro d’Apple. D’autres critiques estiment même qu’il s’agit tout simplement du meilleur smartphone actuellement disponible sur le marché.