Un nouveau jailbreak déverrouille la PS5 en quelques secondes, mais vous renoncez aux mises à jour et nouveaux jeux

En quelques secondes, il est désormais possible de jailbreaker la PS5, mais aussi la version Pro, sous les versions 7.00 à 13.60. Relapse, c’est le nom de ce nouveau déverrouillage désormais public. Les bidouilleurs pourront donc installer des applications non officielles, des émulateurs et même des copies de jeux avec cette solution. Mais il y a des choses à savoir.

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Relapse permet de jailbreaker en quelques secondes les PS5 et PS5 Pro sous les versions 7.00 à 13.60, sans modification matérielle.

Le jailbreak permet d’installer des applications non officielles, des émulateurs et des copies de jeux, mais doit être relancé après chaque redémarrage.

Les consoles jailbreakées doivent rester sur un ancien firmware, ce qui bloque certains jeux récents comme Marvel’s Wolverine et potentiellement GTA 6.

La PS5 attire souvent l’attention, jusqu’à déjà proposer des émulateurs capables de faire tourner GTA 5. Mais Relapse s’attaque à tout autre domaine, puisqu’on parle du jailbreak. Et il s’agit surtout d’une méthode rapide.

Il est possible de jailbreak sa PS5 en quelques secondes

D’habitude, il faut environ 50 minutes pour déverrouiller certaines versions de la PS5. Relapse se différencie puisqu’il passe par le navigateur de la console et exploite une faille dans la partie centrale du logiciel. En quelques secondes, la PS5 accepte des applications qu’habituellement Sony n’autorise pas.

Il n’y a même pas besoin de démonter la PS5 ou de la modifier. En plus de la copie de jeux, les développeurs ont la possibilité de lancer leurs propres applications, de modifier certains titres et d’utiliser des émulateurs.

Parmi les possibilités, faire tourner des jeux Nintendo Switch sur une PS5 jailbreakée. On trouve même une boutique alternative appelée Blackbox PS, qui regroupe des logiciels et autres outils dans une seule interface.

Mais ce jailbreak a une grosse faiblesse puisqu’il faut recommencer la procédure après chaque redémarrage de la PS5. La stabilité aussi pose problème car Relapse précise que cet outil peut bloquer ou faire planter la console. On parle aussi bien de perte de données que d’arrêt brutal. Quant à Sony, l’entreprise japonaise indique explicitement qu’une PS5 modifiée perd la garantie et la réparation.

Une console mise à jour récemment n’est pas compatible

Et puis rappelons que la PS5 propose une mise à jour depuis peu, ce qui veut dire que si vous l’avez installée, Relapse n’est plus compatible. Pour utiliser l’outil, il faut une ancienne version du logiciel de la console, mais surtout et donc renoncer aux futures mises à jour.

Et c’est là que ça pose problème puisque des jeux comme Marvel’s Wolverine demandent au minimum la version 14.00 sur une PS5, soit incompatible avec Relapse. Selon les données du PlayStation Store, GTA 6 demanderait au minimum la version 14.10 sur PS5, ce qui veut dire que votre console doit abandonner Relapse pour lancer le jeu.

Le timing tombe très mal pour Sony puisqu’en janvier 2028, l’entreprise stoppera la production des jeux physiques. Une décision unilatérale, même si Sony interroge ses développeurs partenaires à ce propos, qui pousse les joueurs vers le jailbreak. Relapse est donc un nouvel outil pour les aider. Et pas sûr que Sony voie tout cela d’un bon œil.

Une solution simple et rapide qui a ses limites

Attention toutefois puisque jailbreak et piratage n’ont pas de rapport. On peut modifier sa console ou lancer un logiciel maison sans automatiquement télécharger illégalement un jeu. Mais contourner les protections de la PS5 pour installer des copies non autorisées expose à des problèmes juridiques. Les développeurs de Relapse précisent qu’il est possible de vous faire bannir des services PlayStation si vous lancez l’outil.

En gros, Relapse rend le piratage de la PS5 bien plus simple et rapide sur les anciennes versions compatibles au niveau logiciel. Mais gardez en tête que vous ne pourrez donc pas installer les dernières versions du firmware ou encore jouer à des jeux qui exigent une console à jour.