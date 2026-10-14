Sony fait fermer une boutique pirate qui offre des jeux PS5 gratuitement, mais elle est déjà de retour

Overdrive a fait couler beaucoup d’encre chez les joueurs PS5. Il s’agit d’une boutique pirate qui propose de nombreux jeux gratuitement et quelques jours après son apparition, le dépôt du projet s’est volatilisé de GitHub et l’application ne tourne plus chez les utilisateurs.

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Overdrive, une boutique pirate pour PS5 jailbreakées, a disparu de GitHub avant de réapparaître rapidement via un nouveau compte et des copies en ligne.

L’application permet de télécharger gratuitement des jeux piratés et profite du jailbreak Relapse, compatible avec les PS5 jusqu’au firmware 13.60.

Sony multiplie les correctifs pour bloquer ces failles, mais les outils de jailbreak progressent rapidement, notamment grâce à l’IA et aux fuites autour de la PS5.

Que s’est-il passé avec Overdrive, la boutique pirate des joueurs qui ont une PS5 jailbreakée ? Si aucune mise en demeure publique n’a été partagée, beaucoup soupçonnent que Sony soit derrière le retrait. Mais cela n’empêche pas pour autant Overdrive de revenir.

Overdrive qui proposait des jeux PS5 gratuit a disparu

This is Unbelievable: Play Has No Limits pic.twitter.com/dfh9grLyxZ — Edigax (@AmithEdigax) October 11, 2026

Sony a de bonnes raisons de faire fermer Overdrive. Cette boutique reprend l’apparence de celle de la PS5 et propose un catalogue de jeux vidéo gratuits (avec DLC), mais forcément piratés. En ligne, des vidéos nous montrent certains titres disponibles comme 007: First Light, Forza Horizon 5, Black Myth: Wukong ou encore Battlefield 6. Le principe est d’autant plus simple que lorsque le téléchargement est terminé, le jeu est ajouté à l’écran d’accueil. L’utilisateur n’a donc pas à faire des manipulations compliquées.

Overdrive profite directement de Relapse, le jailbreak qui déverrouille les PS5 jusqu’au firmware 13.60. Un logiciel qui permet d’installer des applications non officielles sur la console de Sony en quelques secondes. Overdrive arrive à un moment où l’IA accélère fortement le jailbreak de la PS5.

Les IA accélèrent la scène du jailbreak de la PS5

Désormais, des développeurs utilisent Claude et d’autres IA pour reconstruire du code, comprendre rapidement des programmes complexes et créer des applications pour les consoles jailbreakées. Sony surveille tout cela de près. En décembre dernier, la firme japonaise a vécu une grosse fuite avec la publication des clés BootROM de la PS5.

Des clés qui permettent le démarrage sécurisé de la console et qui se retrouvent entre les mains des internautes. Ce sont donc de nouveaux outils pour modifier la PS5 et faciliter l’installation d’applications comme Overdrive.

PS5 jailbreak game store, basically it's Sony's store but with all the games, updates, and DLC free lmao pic.twitter.com/v8iHxDqhgM — Forha (@Forhanvv) October 11, 2026

Si le dépôt GitHub Overdrive a disparu de GitHub, le projet est vite réapparu. Un nouveau compte GitHub appelé Overdrive PS5 a été créé et publie les fichiers de l’application. Et bien évidemment, Internet étant ce qu’il est, des copies circulent un peu partout. Si Sony a fait supprimer le dépôt, son action n’aura guère été efficace.

Sony tente de corriger les failles qui permettent le jailbreak

Tout le monde ne pirate pas sa PS5 après un jailbreak, mais soyons honnêtes, il y a beaucoup de joueurs qui le font pour cette raison et Overdrive est l’outil idéal pour le faire avec sa simplicité d’utilisation. L’application propose une interface très simple à comprendre qui affiche de suite le jeu et permet donc de le lancer sans être passé à la caisse. Pour les studios, c’est donc un énorme manque à gagner.

Toutefois, Sony ne se laisse pas faire puisque des correctifs sont régulièrement déployés pour corriger les failles qui permettent de jailbreaker la PS5. Le meilleur exemple est Relapse, qui est bloqué sur les firmwares 14.00 et 14.10 de la console.

Et rappelons que certains jeux récents demandent une PS5 à jour pour être lancés. De facto, passer par le jailbreak verrouille donc leur accès. Mais cela n’empêche en rien des boutiques comme Overdrive de cartonner auprès des internautes.