Un joueur a trouvé comment pirater GTA 6 avec le dernier jailbreak de la PS5 qui contourne une protection

Nassim Chentouf
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GTA 6 pourrait bien déjà être piraté. Pour lancer le jeu de Rockstar, il faudra une PS5 avec le firmware 14.10. Et un développeur appelé Gezine a justement montré qu’il arrive désormais à installer un jailbreak sur ce firmware 14.10.

Sommaire
GTA 6 PS5 jailbreak
  • Le firmware 14.10 requis pour GTA 6 sur PS5 aurait déjà été jailbreaké, ouvrant la voie à de futures copies pirates du jeu.
  • Le développeur Gezine a montré l’accès aux Debug Settings sur une PS5 en 14.10, sans toutefois publier sa méthode.
  • Sony pourrait encore corriger la faille avant la sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026 avec un nouveau firmware.

Alors que le jailbreak progresse à toute vitesse sur PS5 notamment grâce à l’IA, l’exploit est désormais possible avec le firmware 14.10. Et c’est exactement celui-ci que demande Sony pour faire tourner GTA 6. Si jusqu’à maintenant, le jailbreak se limitait à des versions plus anciennes du logiciel Sony, ce n’est donc plus le cas et les pirates ont la possibilité d’installer GTA 6 quand une version pirate sortira. Car cela finira par arriver.

La PS5 sous firmware 14.10 peut être jailbreaké

En général, il faut entre quelques jours ou mois avant que les copies illégales n’apparaissent en ligne. Et rappelons que justement, une boutique illégale de jeux PS5 gratuits pour les PS5 jailbreakées a récemment fait parler d’elle. Rien ne nous dit qu’un jour cette boutique pirate ne proposera pas GTA 6 en copie pirate à ses utilisateurs maintenant que la protection de Sony a sauté.

C’est sur les réseaux sociaux que le développeur Gezine a montré les Debug Settings qui permettent d’accéder aux paramètres cachés de la PS5 et montrent bien que la protection a été contournée.

En revanche, il n’a pas partagé sa technique et on ne sait pas quel outil fut utilisé. Mais il s’agit d’une étape importante puisque le firmware 14.10 était le gros obstacle pour la communauté jailbreak.

Le firmware 14.10 minimum est demandé pour lancer GTA 6

Il aura donc fallu deux semaines pour que le jailbreak saute puisque le firmware 14.10 fut déployé le 1er octobre 2026 par Sony. Les développeurs ont expliqué que cette version bloquait une faille utilisée pour atteindre l’hyperviseur, une couche de sécurité au-dessus du logiciel qui gère ce que la PS5 autorise de plus sensible.

Le jailbreak Relapse peut être utilisé jusqu’au firmware 13.60, mais pas avec le 14.10. Il s’agit pourtant de l’un des outils les plus populaires. Mais désormais, on s’attend à ce que l’application franchisse cette nouvelle étape sous peu pour tourner sur les PS5 à jour.

C’est le 19 novembre 2026 que GTA 6 sortira sur PS5, mais aussi sur Xbox Series. Ce sont les données du PlayStation Store qui indiquent que la version PS5 du jeu de Rockstar demande au minimum le firmware 14.10. Bref, vous l’aurez compris, une PS5 sous firmware 14.10 peut désormais atteindre des parties logicielles autrefois bloquées. La protection pour un jour faire tourner une copie illégale de GTA 6 a été franchie.

Sony recherche activement les failles

Mais rappelons-nous que Sony traque toutes ces failles et chaque fois qu’une protection saute, une autre est mise en place. D’ailleurs l’entreprise japonaise paye les personnes qui lui signalent les failles de son logiciel. C’est notamment le cas d’un chercheur appelé Jordy qui ce mois-ci a perçu 50 000 dollars de la part de Sony pour une vulnérabilité critique repérée.

Désormais, la communauté jailbreak attend de savoir si Gezine partagera sa méthode. Reste désormais la (forte) probabilité que Sony identifie la faille de lui-même ou via un développeur indépendant pour qu’un nouveau firmware soit lancé.

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Nassim Chentouf
Nassim Chentouf

Passé par plusieurs rédactions et toujours actif dans d’autres, je suis spécialisé dans les nouvelles technologies, l’automobile, le gaming et bien d’autres sujets passionnants. Mon œil affuté me permet de repérer les meilleures actualités pour BuzzArena.

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