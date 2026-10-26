Avec le dernier jailbreak de la PS5, les jeux Steam tournent en local sur la console de Sony

Désormais, une PS5 jailbreakée a la possibilité de lancer des jeux Steam en local. C’est un outil appelé Playden qui le permet et les jeux Windows sont même compatibles puisqu’ils utilisent le processeur et la carte graphique de la console de Sony.

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Playden permet désormais de lancer localement des jeux Steam sur une PS5 jailbreakée, avec 131 titres jouables sur les 193 testés.

L’outil adapte Wine à la PS5, prend en charge la DualSense, le clavier et la souris, mais reste limité par le online, certains DRM et lanceurs tiers.

Playden reste en alpha avec des risques de sécurité et de sauvegardes, tandis que Sony bloque déjà de nombreuses méthodes de jailbreak avec le logiciel 14.10.

Rappelons que le jailbreak avance à toute vitesse. Récemment, Relapse s’est étendu aux PS5 qui tournent sous le logiciel interne 13.60 ou plus ancien. Désormais, il est possible d’installer des applications qui ne sont pas validées par Sony et l’une d’elles s’est notamment démarquée avec sa bibliothèque de titres piratés.

La PS5 peut désormais faire tourner les jeux Steam grâce au jailbreak

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Mais Playden joue dans une autre catégorie et profite du jailbreak pour connecter la PS5 à un compte Steam, afficher la bibliothèque du joueur puis télécharger les jeux achetés. On parle bien ici d’une exécution en local. Pour ce faire, Playden crée une application séparée pour chaque jeu installé. Le titre apparaît même sur l’écran d’accueil de la PS5 pour que l’expérience soit agréable.

Le lanceur prépare les fichiers puis confie l’exécution à prospero-win, un logiciel qui adapte Wine pour la PS5. Pour ceux qui l’ignorent, Wine convertit les demandes prévues pour Windows dans le but qu’elles soient lisibles par la console de Sony sans avoir le système d’exploitation installé dessus.

Un jeu exécuté avec Playden le fait dans son propre environnement et un plantage ne touche pas les autres titres. Via la conversion des commandes, on a même une compatibilité avec la manette DualSense. Et bien évidemment, le clavier et la souris USB sont pris en charge.

Depuis le 24 octobre, la version 0.7.0 est disponible avec une simplification de l’installation, l’ajout des démos Steam et la correction de soucis de manette. Sur les 193 jeux testés, 131 sont jouables sur PS5. Pour le reste, 15 tournent mais avec des problèmes, 43 démarrent sans être jouables et 4 autres sont tout simplement incompatibles avec l’outil.

Des jeux PC qui tournent sur le matériel de Sony

Parmi les jeux connus et fonctionnels, on compte notamment Cyberpunk 2077 ou encore Portal 2. Une grosse partie de la bibliothèque Steam tourne donc sur une PS5 jailbreakée. Mais précisons que Playden n’en est qu’à sa phase alpha et il y a encore des plantages pour certains jeux.

Et puis n’oublions pas que le online n’est pas pris en charge, ce qui est quand même une grosse composante des expériences vidéoludiques actuelles. Il y a également les protections anticopie strictes qui posent des soucis. Idem pour les jeux qui exigent des lanceurs tiers d’Ubisoft, Electronic Arts ou Rockstar.

Il y a aussi le souci de la sécurité du projet Playden qui n’a aucun lien avec Sony ou Valve. L’outil stocke un jeton de connexion sur la console lorsque l’authentification permanente est activée. Et là, on parle d’un fichier qui n’est pas chiffré.

Sur une PS5 jailbreakée, cela veut dire qu’une personne tierce qui accède au fichier pourrait le récupérer. La documentation officielle indique aussi que Playden modifie les sauvegardes Steam Cloud. Il y a donc le risque qu’une sauvegarde soit écrasée par une autre.

Sony fait tout pour empêcher le jailbreak

Mais Sony a déjà serré la vis depuis ce mois-ci. Le logiciel 14.10 a bloqué la plupart des méthodes utilisées par Relapse et il faut une version récente pour faire tourner le PlayStation Store ou jouer aux titres récents comme Marvel’s Wolverine ou prochainement GTA 6. Pour faire simple, une PS5 jailbreakée est en général sur une version 13.60 mais perd les fonctionnalités en ligne et la possibilité de lancer certains titres récents.

Mais qu’importe, la scène jailbreak continue, que ce soit sur la PS5 de Sony mais aussi la Switch 2 qui a été modifiée très récemment pour faire tourner une version de Mario Kart World. Dedans, le développeur à l’origine du jailbreak de la Switch 2 a ajouté des personnages comme Peter Griffin.