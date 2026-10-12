L’IA permet de jailbreak sa PS5 en quelques minutes et Sony se retrouve totalement impuissant

Le jailbreak de la PS5 progresse à toute vitesse et l’IA n’y est pas étrangère. La technologie désormais accessible au grand public, elle permet d’avancer à une vitesse très rapide. Même Sony ne peut rien y faire.

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L’IA aide surtout à la décompilation qui consiste à prendre un jeu puis reconstruire son code. Autrefois, il fallait des mois voire des années aux équipes. Désormais, l’IA automatise une partie de la tâche et permet d’avancer rapidement.

L’IA fait progresser le piratage de la PS5 à toute vitesse

Et les développeurs de jailbreak sur PS5 sont très actifs. On pense notamment à Relapse qui déverrouille les PS5 et PS5 Pro en quelques secondes pour celles qui tournent sous les versions 7.00 à 13.60 du système d’exploitation.

Attention toutefois puisque l’IA n’a pas été utilisée pour créer Relapse. En revanche, les assistants IA permettent aux développeurs d’avoir bien plus d’outils et de progresser rapidement quand le jailbreak Relapse est effectué. Idem pour les personnes qui ont récupéré les clés BootROM de la PS5. Désormais, après ces méthodes, il leur est plus facile d’utiliser l’IA pour bidouiller.

Claude est aussi très prisé par les développeurs qui utilisent les modèles d’Anthropic pour reconstruire du code difficile à lire. Ensuite, l’IA leur permet de comparer le résultat avec le code d’origine puis de corriger les erreurs sans le faire longuement à la main.

Claude est très prisé par les développeurs

Il y a même des centaines de projets de jeux reconstruits via Claude Opus 5.5 en quelques semaines. Et c’est justement ça qui intéresse les passionnés du jailbreak puisque lorsque les protections de la PS5 sont contournées, il faut encore comprendre les programmes, les adapter, identifier les erreurs et livrer une version stable. Une IA peut enchaîner ces tâches bien plus rapidement qu’une personne toute seule.

Parmi les cas notables, RafaelNGP est un développeur brésilien qui a utilisé Claude pour une partie du développement de PSBox Cloud Gaming, un logiciel pour une console jailbreakée. L’IA l’a aidé à écrire un programme pour tourner dans un environnement habituellement verrouillé par Sony.

Et il n’y a pas que la PS5 qui est visée. Par exemple, quelqu’un a utilisé l’IA pour recréer GoldHEN, un outil majeur du jailbreak PS4 qui a demandé plusieurs années de travail sans même l’accord de son créateur. L’affaire a provoqué une vive polémique dans toute la communauté. Mais c’est aussi la preuve qu’une IA peut également copier ce qu’un humain a mis longtemps à bâtir.

Mais il faut que votre PS5 ne soit pas à jour

Si Sony est impuissant à l’heure actuelle, il lui reste toutefois la possibilité de publier des mises à jour qui comblent les failles connues. Relapse, dont nous parlions précédemment, est le meilleur exemple puisque ce jailbreak n’est disponible que pour la version 13.60 du système d’exploitation de la PS5 ou avant.

Il faut donc que le joueur ait une console qui n’est pas à jour avec tous les derniers correctifs. Et malheureusement, certains jeux réclament la plus récente des versions, comme Marvel’s Wolverine.