Tesla signe son pire mois de ventes sur le plus grand marché des voitures électriques, avec une chute de 66 %

En octobre 2026, Tesla n’a écoulé que 8 817 voitures sur le plus important marché de l’électrique dans le monde. On parle de ventes en baisse de 66,1 % sur un an, soit le plus bas niveau pour l’entreprise d’Elon Musk depuis plus de quatre ans. Pire encore, c’est le cinquième mois de baisse de suite pour Tesla sur ce marché.

© Unsplash

Tesla n’a vendu que 8 817 voitures en Chine en octobre 2026, soit une chute de 66,1 % sur un an et son plus faible niveau depuis plus de quatre ans.

La situation contraste avec les exportations de l’usine de Shanghai, qui ont bondi de 93,3 % en un mois et représentent 87 % de ses ventes en octobre.

Tesla multiplie les remises et facilités de financement pour enrayer cinq mois consécutifs de baisse sur un marché chinois devenu extrêmement concurrentiel.

C’est en Chine que Tesla n’a vendu que 8 817 voitures électriques en octobre, soit une baisse de 66,1 % sur un an. Il faut remonter à juillet 2022 pour un score aussi faible avec 8 461 voitures électriques écoulées en Chine. Pour donner une comparaison, en septembre dernier, l’entreprise d’Elon Musk en a écoulé 64 837. La chute d’un mois à l’autre atteint donc 86,4 %.

C’est le pire mois de Tesla en Chine au niveau des ventes

Les chiffres montrent donc un moment compliqué sur le marché chinois mais rappelons que tout le monde vit cette situation-là face à une guerre des prix redoutable. Aussi bien les constructeurs étrangers comme Volkswagen que les locaux avec BYD.

Il faut toutefois noter que les exportations de l’usine Tesla de Shanghai ont bondi de 93,3 % par rapport à septembre. Plus exactement, au mois d’octobre, le site a écoulé 67 829 Model 3 et Model Y. Sur ce total, 59 012 voitures sont parties à l’exportation et 8 817 ont trouvé preneur en Chine.

Vous l’aurez compris, 87 % des voitures écoulées par l’usine Tesla de Shanghai le mois dernier sont parties en dehors du pays. Mais c’est donc au niveau des exportations que Tesla se débrouille très bien puisque sur un an, la progression est de 66,3 % et elles ont presque doublé entre septembre et octobre.

Mais les exportations de l’usine de Shanghai se portent bien

Les ventes de l’usine Tesla de Shanghai affichent donc une hausse de 10,3 % sur un an malgré l’effondrement des ventes chinoises. Si la demande locale est en chute libre, l’usine de Shanghai continue à progresser. Entre janvier et octobre 2026, Tesla a écoulé 389 905 voitures électriques en Chine, soit 15 % de moins qu’un an auparavant.

Sur la même période, les exportations depuis l’usine Tesla de Shanghai ont atteint 420 984 voitures électriques, une hausse de 101,3 %. Au total, on parle de 810 889 modèles écoulés par cette usine sur le marché chinois et à l’étranger, soit 21,4 % de plus sur un an.

Comme expliqué précédemment, c’est l’ensemble des constructeurs électriques qui perdent du terrain en Chine. Mais Tesla subit beaucoup plus violemment la situation. En octobre 2026, les ventes chinoises de voitures électriques et hybrides rechargeables, toutes marques confondues, ont baissé de 13,7 % sur un an. Et rien que pour les voitures électriques, c’est un recul de 5,3 %.

Alors que Xiaomi prépare la sortie de ses voitures électriques en Europe, le constructeur a livré plus de 50 000 voitures électriques en octobre et signé son meilleur résultat de l’année 2026. Et au troisième trimestre 2026, les marques étrangères ont représenté moins de 30 % des ventes automobiles contre 34,6 % un an auparavant.

Tesla entre frontalement dans la guerre des prix

Il faut dire que les constructeurs chinois renouvellent rapidement leur gamme avec de nombreuses nouveautés technologiques et une guerre des prix très agressive. Forcément, Tesla s’est aussi lancé dans cette guerre avec, en septembre dernier, des remises sur certaines Model 3 et Model Y en stock.

Et le mois dernier, l’entreprise d’Elon Musk a abaissé à 39 900 ¥, soit environ 5 340 €, l’apport minimum pour un financement à 0 % sur cinq ans, contre 79 900 ¥, soit environ 10 700 €, auparavant. Tesla a également proposé très récemment jusqu’à 10 000 yuans, soit environ 1 340 € de réduction sur certaines Model 3 et 4 000 ¥, soit environ 535 €, sur certaines Model Y.

L’entreprise d’Elon Musk cherche donc à relancer ses ventes sur ce marché après cinq mois de baisse de suite. C’est le 30 novembre 2026 que les offres de Tesla prendront fin et on saura à ce moment si ces efforts ont porté leurs fruits.