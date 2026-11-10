Le Google Pixel 11 Pro passe sous les 1 000 € pour le Black Friday : Amazon brade le smartphone Android 

Thibaut Derex
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Les smartphones Google sont à prix cassé pour le Black Friday Amazon. Le Pixel 11 Pro, fleuron du fabricant, s’affiche à son tarif le plus bas depuis son lancement. Vous pouvez acheter ce mobile Android pour 988 €, au lieu de 1 199 €. 

Pixel 11 Pro Black Friday

Comme toujours pendant le Black Friday 2026, de nombreux smartphones se retrouvent à prix cassé. Toute la gamme Google Pixel est bradée durant l’événement. La promotion la plus intéressante est à trouver du côté du Google Pixel 11 Pro. Ce téléphone haut de gamme a le droit à plus de 200 € de remise. Plus concrètement, il est disponible pour 988 €, au lieu de 1 199 €. L’offre est uniquement valable avec le coloris brume de la version 256 Go de stockage. Sachez aussi que le Google Pixel 11 basique et le mobile grand format, le Pixel 11 Pro XL, ont également droit à des réductions. Pour le reste, pendant le Black Friday, Amazon étend la période de retour jusqu’au mois de janvier 2027. En bref, si jamais l’appareil ne vous convient pas, vous pouvez facilement le retourner et vous faire rembourser.

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Le Google Pixel 11 Pro au meilleur prix chez Amazon

Dans le détail, le Google Pixel 11 Pro se présente comme un smartphone haut de gamme sous Android. Avec ce dernier, vous profitez de l’interface la plus épurée de l’écosystème. La prise en main est facile et vous allez profiter de plusieurs années de mises à jour majeures et de sécurité. N’oubliez pas non plus que le téléphone est bardé de fonctionnalités IA. En effet, l’intégration avec Gemini est simplement excellente. 

Si vous recherchez un mobile boosté à l’intelligence artificielle, les Google Pixel sont généralement la meilleure solution. Pour la partie technique, ce modèle offre un format compact. Nous retrouvons une dalle OLED de 6,3 pouces rafraîchie à 120 Hz. L’écran est bien calibré et il n’y a rien à reine sur la qualité d’affichage. L’appaireil est propulsé par une puce Google Tensor G6 épaulée par 12 Go de RAM. 

Les performances sont bonnes. Toutefois, sur le segment haut de gamme, la puissance reste inférieure aux iPhone et aux smartphones Android équipés d’une puce Qualcomm. En effet, s’il est adapté à tous les usages, la montée en température est rapide avec les tâches les plus exigeantes. D’un autre côté, c’est un excellent photophone, capable de prendre de superbes clichés de jour comme de nuit. Enfin, vous pouvez compter sur une journée d’autonomie avec une charge. 

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Thibaut Derex
Thibaut Derex

Rédacteur web passionné par la Tech, je me suis spécialisé dans les guides d’achat et les bons plans. Après plusieurs expériences enrichissantes dans différents médias, dont TG, et après avoir testé une large gamme de produits (smartphones, casques Bluetooth, téléviseurs, etc.

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