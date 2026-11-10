Un développeur a créé un outil qui envoie des spams en boucle à Sam Altman pour lui rappeler que la crise de la RAM est de sa faute

Un développeur a créé Ram-Altman, un petit outil Linux qui surveille la mémoire libre du PC où il tourne. Et si plus de 10 % de la RAM n’est pas utilisée, le script prépare un mail à envoyer directement à Sam Altman.

© Steve Jurvetson

Ram Altman surveille la RAM libre d’un PC Linux et prépare un mail à Sam Altman si plus de 10 % de la mémoire n’est pas utilisée.

L’outil se moque des propos de Sam Altman sur la RAM inutilisée des particuliers, en pleine pénurie mondiale aggravée par les centres de données IA.

Le développeur limite le script à un mail par jour et n’intègre aucune adresse de Sam Altman pour éviter les campagnes de spam.

On doit l’outil à Iain Kay, qui travaille dans l’exploitation de réseaux. Son projet Ram-Altman est disponible gratuitement sur GitHub. Le principe : toutes les cinq minutes, un script consulte la quantité de mémoire disponible sur le PC avec une seule alerte possible par jour.

Si plus de 10 % de la RAM du PC n’est pas utilisée, c’est un mail qui préparé à envoyer à Sam Altman après configuration par l’utilisateur. Le script propose huit objets de mail, dix messages et six signatures différents, histoire de varier les plaisirs.

Mais alors pourquoi ce script qui vise le créateur de ChatGPT ? Sam Altman a déclenché la polémique quand, dans le podcast Cheeky Pint, il a expliqué que la mémoire vive est disponible en quantité limitée et que les PC des particuliers en gardent beaucoup sans l’utiliser en permanence.

« C’est assez terrible d’avoir tout le monde avec une partie de l’offre mondiale limitée de DRAM dans son ordinateur », a déclaré Sam Altman. Selon lui, la mémoire n’est parfois utilisée que 5 % du temps.

Et il y a donc de quoi grincer des dents face à cette déclaration alors que les prix de la RAM ont explosé sous la pression des centres de données IA. Les fabricants gardent une énorme part de leur production de puces pour les centres de données IA.

OpenAI, l’un des responsables de la crise de la RAM

Il s’agit d’une pénurie qui a contribué au pire troisième trimestre du marché mondial des smartphones depuis 14 ans. Mais il n’y a pas que les téléphones puisque la pénurie concerne aussi les PC et autres appareils connectés.

Rien que ce mois-ci, Intel a déclaré qu’il ne faudra pas attendre d’amélioration en 2027. Quant à SK Hynix, l’entreprise estime que la situation durera jusqu’en 2030 au moins et que sa production de mémoire avancée DRAM est déjà écoulée jusqu’en 2029. Apple a aussi prévenu ses investisseurs que la situation pèserait sur ses marges.

OpenAI est l’un des responsables de la crise avec son énorme demande en RAM. Sam Altman a rencontré des responsables de Samsung en Corée du Sud pour discuter de futurs centres de données, puisque le laboratoire IA est en quête de très gros volumes pour ses projets. Sam Altman est l’un des coupables tout désignés de la pénurie.

Histoire de se protéger, Iain Kay ne met aucune adresse de Sam Altman dans son outil et il faut que l’utilisateur aille la chercher lui-même. Le développeur prévient tout de même les intéressés contre le spam de masse. : « Un mail par jour d’une personne est une blague, dix mille deviennent une attaque par déni de service, avec de meilleures blagues. »

Sam Altman a clarifié sa position

Quelques jours après la polémique, Sam Altman s’est expliqué. Le dirigeant d’OpenAI estime que ses propos sont sortis de leur contexte et qu’il veut justement qu’il y ait bien plus de mémoire pour tout le monde. Le patron du plus gros laboratoire IA au monde a même brièvement changé son nom sur X pour mettre RAM Altman.

Si le projet Ram-Altman est pensé pour Linux, il est possible de l’adapter pour PowerShell sous Windows et aussi de passer par WSL. En revanche, pas de version macOS.

Source : Ram Altman