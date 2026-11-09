Free Mobile disparaît le 1er décembre : 15,8 millions d’abonnés sont concernés

C’est la fin de Free Mobile le 1er décembre. La filiale fusionnera avec Free, quatorze ans après l’arrivée de ses forfaits sur le marché français. On parle de 15,8 millions d’abonnés mobiles concernés par ce changement.

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Free Mobile disparaîtra juridiquement le 1er décembre 2026 pour fusionner avec Free, sans changement de prix, de forfait ou de carte SIM.

Les 15,8 millions d’abonnés n’auront aucune démarche à effectuer, mais leurs données personnelles seront transférées de Free Mobile à Free.

Cette fusion prépare aussi le renforcement de l’activité mobile de Free, notamment avec ses investissements 4G/5G et le projet de reprise d’une partie de SFR.

Free Mobile tire donc sa révérence pour fusionner avec Free et proposer une unification. Que les 15,8 millions d’abonnés mobiles soient rassurés d’entrée de jeu, les prix ne bougent pas malgré les récentes augmentations chez tous les opérateurs.

Free Mobile fusionne avec Free, ce qui change pour les abonnés

Mais il faut noter que leurs données personnelles passeront juridiquement de Free Mobile à Free. Il s’agit donc d’une réorganisation juridique et pas d’un arrêt du réseau Free Mobile. C’est depuis ce 9 novembre que Free commence à prévenir ses clients par un message sur leur facture. L’opérateur écrit : « Et pour vous, rien ne change ! Vous n’avez rien à faire : tout se fait automatiquement. »

Rien ne bouge donc pour les conditions des forfaits, les tarifs, les services, les moyens de paiement et les contrats Free Flex. Et idem, il ne faudra pas de nouvelle carte SIM. Zéro démarche pour les abonnés. Si le grand public ne voyait qu’une seule marque, Free et Free Mobile étaient des sociétés distinctes. C’est depuis 1999 que Free porte l’activité fixe et en 2007, Free Mobile a été créé pour préparer la branche mobile.

C’est le 10 janvier 2012 que les premiers forfaits Free Mobile sont lancés et bousculent les lignes des télécoms français avec une offre à 19,99 € mais surtout une autre à 2 € à peine. Le transfert des données est donc le gros changement de la fusion.

Free compte bien renforcer son activité mobile

Free récupérera l’identité, les coordonnées, les informations de facturation et l’historique de consommation des abonnés de Free Mobile. L’opérateur explique que la fusion repose sur « l’intérêt légitime des deux sociétés d’assurer la continuité de vos services ».

La disparition juridique de Free Mobile ne veut pas dire que l’opérateur cesse ses investissements mobiles. Au contraire, en février 2026, Free et TDF ont signé un accord sur 20 ans pour créer 2 500 nouveaux sites de télécommunications en France. L’objectif est clair : étendre et densifier les réseaux 4G et 5G.

Et puis n’oublions pas que Free compte faire grossir son activité mobile avec la reprise de SFR. C’est en juin 2026 que Bouygues Telecom, Orange et Iliad ont signé un accord de 20,35 milliards d’euros pour reprendre l’opérateur au carré rouge et se partager ses actifs.

Toutefois, c’est Bouygues Telecom qui aura la plus grosse part, puis viennent Iliad et Orange. Free paierait 31 % du prix prévu pour récupérer environ 6 millions de clients RED, 1,6 million d’autres abonnés grand public et 50 MHz de fréquences pour son réseau mobile.

Un rachat de SFR toujours en attente de validation

Bref, vous l’aurez compris, jusqu’ici, les deux activités appartenaient à deux sociétés différentes derrière la même marque. À partir du 1er décembre 2026, c’est la fin de cette frontière juridique qui ne changera rien pour les abonnés en dehors du transfert des données.

L’accord avec SFR viendra renforcer l’activité mobile de Free quand les autorités auront donné leur feu vert, toujours en suspens. Le marché des télécoms français passera alors de quatre opérateurs mobiles historiques à trois.