GTA 6 : la liste complète des trophées pour finir le jeu à 100 % est dévoilée, il y en a plus que dans GTA 5 et Red Dead Redemption 2

Les complétionnistes ont enfin l’information qu’ils attendaient depuis longtemps. GTA 6 proposera 55 trophées et succès à sa sortie sur PS5 et Xbox Series. Il y aura donc bien plus d’objectifs par rapport à GTA 5 et Red Dead Redemption 2. En revanche, les noms des récompenses ont été masqués pour éviter les spoilers.

GTA 6 proposera 55 trophées et succès à son lancement sur PS5 et Xbox Series, soit plus que GTA 5 et Red Dead Redemption 2.

Les noms et descriptions sont masqués pour éviter les spoilers, avec un possible succès spécial lié au 100 % sur Xbox.

Rockstar promet un monde immense rempli d’activités, avec une partie pouvant atteindre environ 80 heures en incluant du contenu facultatif.

Ça y est, le prétéléchargement de GTA 6 a été lancé sur PS5 et Xbox Series. Les joueurs ont maintenant la possibilité d’installer le jeu sur leur console mais pas de le lancer puisque la date est toujours fixée au 19 novembre prochain.

GTA 6 aura 55 trophées à sa sortie sur PS5 et Xbox Series

GTA 6 currently has 55 achievements configured.



Interestingly, 54 use values between 1 and 54, while another is assigned 1000.



That 1000-point achievement could be for completing the entire set, or it may be a placeholder for an Xbox Mythic achievement.



via @TexFunz2 pic.twitter.com/GAFWRVRX4d — iGrandTheftAuto.com (@iGrandTheftAuto) November 7, 2026

Et en attendant la sortie, GTA 6 nous dévoile qu’il y a 55 trophées et succès pour compléter le jeu à 100 %. À noter que cela concerne aussi bien la version PS5 que la version Pro qui aura le droit à sa propre optimisation. Et les Xbox Series X et Xbox Series S, évidemment.

On trouve donc 55 trophées au total sur PS5 avec un trophée platine mais des descriptions cachées pour éviter les spoilers. Précisons que sur Xbox, il y a 55 entrées avec des identifiants de 1 à 54 et une dernière valeur à 1000. Mais le total est bien de 55 et le 1000 en question n’est sans doute qu’une donnée interne.

Selon Tex2, un spécialiste des fichiers des jeux Rockstar, deux possibilités : soit le 1000 correspond à une récompense finale, soit il s’agit d’un emplacement pour le succès mythique, une nouvelle récompense Xbox pour les joueurs qui terminent entièrement un jeu.

À titre de comparaison, GTA 5 comptait 50 trophées à son lancement sur console. Pour Red Dead Redemption 2, c’était 52. Dans ces deux jeux, il y a également eu des succès pour le mode en ligne. On ne sait donc pas si les 55 objectifs de GTA 6 ne concernent que la campagne ou le multijoueur qui a récemment dévoilé quelques indices sur son lancement.

Mais quoi qu’il en soit, GTA 6 aura donc 55 trophées et succès à son lancement et la liste s’allongera sans doute au fil des mises à jour et notamment du mode online.

Un monde avec beaucoup d’activités annexes

Après tout, Rockstar a créé un monde encore plus vaste comme nous l’ont montré les différents trailers ou encore les 39 images 4K dévoilées récemment par Rockstar. On parle quand même d’une carte environ deux fois plus grande que celle de GTA 5.

Aaron Garbut, codirecteur de Rockstar North, décrit Leonida comme un monde où « chaque ruelle est aussi détaillée et intéressante que les autres ». Et puis n’oublions pas que la présentation de 26 minutes sur Netflix nous a présenté de nombreuses activités parmi lesquelles la plongée, le kayak, la musculation, des courses de rue, etc.

On imagine que de nombreux trophées pourront être décrochés grâce aux activités à part des missions principales. Pour donner un ordre d’idée de la durée de vie, Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North également, a terminé une partie en 80 heures environ avec plusieurs objectifs facultatifs qui ont des conséquences sur la campagne.

Plus que 9 jours avant la sortie de GTA 6

Il ne s’agit pas d’une durée officielle de la campagne pour tout le monde mais prenons-le tout de même comme indication. Après tout, l’État de Leonida est rempli de rencontres, de lieux, d’activités et d’autres personnages non-joueurs qui ont été grandement travaillés par Rockstar.

Bref, les complétionnistes n’ont plus que neuf jours pour se préparer avant que ne sorte GTA 6 sur console puis plus tard sur PC en début d’année 2027 selon les rumeurs. On se doute que le 19 novembre, ils seront des millions à travers le monde devant leur console pour enfin découvrir le jeu treize ans après la sortie de GTA 5.

Et que les joueurs se rassurent, Rockstar a expliqué que son prochain titre ne demanderait pas autant d’attente.