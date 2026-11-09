Black Friday : avec 33 % de remise, le Ninja Air Fryer Max Pro tombe à moins de 100 € sur Amazon

Les friteuses sans huile sont à l’honneur pendant le Black Friday. Plusieurs appareils sont en promotion, dont l’excellent Ninja Air Fryer Max Pro. D’une capacité de 6,2 litres, ce modèle est disponible pour 99 €, au lieu de 149 €.

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Le Black Friday est toujours une excellente période pour faire de bonnes affaires sur les accessoires de cuisine. Amazon profite de l’évènement pour casser les prix sur les air fryers les mieux notés. Actuellement, vous pouvez acheter le Ninja Air Fryer Max Pro (6,2 L) pour 99 €, au lieu de 149 €. C’est un excellent choix pour tous ceux qui sont à la recherche d’une bonne friteuse sans huile pour préparer de bons plats à toute la famille (jusqu’à quatre personnes). Attention, l’offre est limitée à un unique coloris et les stocks risquent de rapidement disparaître. Pour le reste, si l’objet ne vous satisfait pas après votre achat, vous avez plus de deux mois pour le retourner à Amazon et pour vous faire rembourser.

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Le Ninja Air Fryer Max Pro est bradé pour le Black Friday Amazon

Dans le détail, le Ninja Air Fryer Max Pro est un objet d’une capacité de 6,2 litres. Avec ce volume, vous pouvez réaliser des préparations pour 1 à 4 personnes. C’est donc une excellente solution pour les familles ou pour les couples qui reçoivent souvent des amis à la maison. Ici, vous trouvez un unique bac et non deux tiroirs comme avec certains modèles. Pour faire simple, vous profitez simplement d’une grande capacité.

Ninja Air Fryer Max Pro (6,2 L) amazon.fr 99,99 €

À titre d’information, vous pouvez placer environ 1 kg de frites ou bien placer quatre filets de poulet. La température peut monter à 240 °C et plusieurs options de cuisson sont disponibles. Il y a un total de six fonctions différentes : Max Crisp, frire sans huile, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. En bref, c’est un objet complet. De même, son petit panneau de contrôle permet de facilement prendre l’appareil en main.

Ce dernier est on ne peut plus intuitif. Autre point important, il est possible de directement passer les différents accessoires dans votre lave-vaisselle. Pour conclure, il faut tout de même préciser que le Ninja Air Fryer Max Pro est un appareil imposant qui prend de la place dans la cuisine. Avec ses dimensions de 30,5 x 28 x 36 cm, assurez-vous bien d’avoir assez de place sur votre plan de travail.

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