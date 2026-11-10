One UI 9.5 : de nouvelles fonctions IA attendent les Galaxy pour raccourcir et traduire les messages depuis le clavier

One UI 9.5 se prépare et on trouvera plus de nouveautés que prévu sur les Galaxy. Plus exactement, la surcouche constructeur de Samsung ajouterait de nouveaux outils Galaxy AI pour le clavier. Voici ce qui attend les utilisateurs.

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One UI 9.5 ajouterait deux nouveaux outils Galaxy AI au clavier Samsung pour raccourcir et traduire du texte directement.

Samsung prépare aussi Memory pour organiser des contenus avec l’IA et Bixby Action pour automatiser des tâches entre plusieurs applications.

Certaines nouveautés pourraient être réservées à Galaxy AI Premium, un abonnement attendu à 4,99 $ par mois.

Alors qu’une version interne de la bêta a été repérée sur les serveurs de Samsung pour le Galaxy S26, la surcouche continue à faire parler d’elle. Aujourd’hui, on apprend que deux nouveaux outils Galaxy AI pour le clavier Samsung sont au programme.

Des nouveautés Galaxy AI attendues avec One UI 9.5

Le premier, c’est Shorten qui permettra de raccourcir un message ou un texte sélectionné. En gros, l’IA s’occupera de supprimer les passages inutiles pour garder l’idée principale.

L’autre nouveauté, c’est Translate qui, comme son nom l’indique, proposera une traduction directement depuis le clavier sans ouvrir une autre application. Il s’agit donc de raccourcis accessibles au moment où le texte est rédigé.

Samsung Keyboard propose déjà une traduction mais Translate dans Galaxy AI permettra de faire en sorte que le clavier se rapproche de Gboard qui propose déjà des fonctionnalités pour raccourcir un texte ou traduire une phrase.

Le clavier de Samsung cherche donc suivre les traces du clavier de Google pour plus de praticité au quotidien grâce à One UI 9.5 dont le design s’inspirera fortement d’Apple.

Pour rappel, One UI 9 est déjà disponible pour les Galaxy compatibles, le tout basé sur Android 17. One UI 9.5 est donc une version intermédiaire qui devrait être disponible pour les smartphones déjà compatibles avec One UI 9.

Bixby se renforcera en termes d’IA avec One UI 9.5

Samsung se concentre sur ses fonctionnalités et plusieurs applications maison. Reste à attendre la bêta publique ces prochaines semaines pour voir ce que la firme sud-coréenne nous prépare concrètement.

Samsung travaille aussi sur Memory, une nouvelle application Galaxy AI pour enregistrer des captures d’écran, des notes vocales, du texte ou une page internet. L’IA s’occupera ensuite de les classer, de créer des résumés ou de retrouver une information.

Mais ce n’est pas tout puisque Bixby aura aussi le droit à Bixby Action pour automatiser des tâches entre plusieurs applications après la validation de l’utilisateur. En revanche, il faut noter que certaines fonctionnalités pourraient être réservées à Galaxy AI Premium avec un prix de 4,99 $ par mois ou 47,99 $ par an.

Mais à noter que pour le moment, Samsung n’a pas encore annoncé l’abonnement payant et les fonctionnalités Galaxy AI actuellement disponibles sont gratuites. D’après les rumeurs, elles le resteront lorsque Galaxy AI Premium sera disponible.

Un abonnement payant pour certaines fonctionnalités

L’abonnement sera surtout là pour accéder aux nouveaux outils, à des limites d’utilisation plus élevées et à des fonctionnalités premium comme la génération de vidéos via IA.

Bref, One UI 9.5 continue de nous en dire plus à son propos alors que la bêta est d’abord attendue pour le Galaxy S26 puisqu’il s’agit de la gamme Galaxy S la plus récente de Samsung. Ensuite, on s’attend à ce que les autres générations précédentes haut de gamme y aient droit, puis le milieu de gamme et l’entrée de gamme.

Quant à la version stable, on attend sa sortie en début d’année 2027 en même temps que la gamme Galaxy S27.