Tesla réclame 250 000 € pour réserver le nouveau Roadster, mais ne garantit pas que la voiture sera livrée

Après des années d’attente et de promesses, Tesla a enfin présenté le nouveau Roadster. Et devinez quoi ? Il faut compter jusqu’à 250 000 euros pour réserver son exemplaire. Et ce n’est même pas assuré que l’entreprise d’Elon Musk livre votre voiture.

Tesla demande jusqu’à 250 000 € pour réserver le nouveau Roadster, sans garantir ni la date de livraison ni même qu’une voiture sera livrée.

Les réservations sont remboursables, mais Tesla peut encore modifier le prix, les équipements et les caractéristiques avant une production prévue en 2028.

Après neuf ans de retards, le Roadster revient en trois versions, dont une Thrust annoncée à moins d’une seconde sur le 0 à 97 km/h.

Tesla a dévoilé son Roadster et on le sait, beaucoup l’attendaient avec impatience. Dans la foulée, le constructeur a lancé les réservations avec un montant jusqu’à 250 000 euros environ. Mais dans le contrat signé par les clients, il est écrit que le constructeur ne garantit pas de date de livraison, et pire, ne garantit même pas qu’une voiture sera livrée.

Tesla ne garantit pas que le Roadster sera livré malgré 250 000 euros de réservation

C’est en 2028 que le début de production du nouveau Tesla Roadster aura lieu. Et le contrat pour les réservations est sans ambiguïté. Tesla écrit que le Roadster est encore en développement et précise même que l’entreprise “ne peut pas garantir quand votre véhicule sera effectivement livré, ni même s’il sera livré”.

Le paiement n’est là que pour une place dans la file d’attente et ce n’est pas une commande ferme. Pour le prix final, idem, il n’est pas fixé et Tesla se garde le droit de modifier les équipements, la fiche technique et les technologies jusqu’à la production.

Pour la somme demandée à la réservation, tout dépend de la version choisie du Roadster. Pour la finition Performance, la réservation coûte 50 000 dollars, soit environ 44 000 euros. Tesla prélève d’abord 5 000 dollars puis demande les 45 000 restants sous dix jours.

Pour la version Thrust, la réservation atteint 250 000 euros environ. Quant à la version Rocket, elle est uniquement accessible sur invitation. À noter que les réservations sont entièrement remboursables mais qu’il n’est pas possible de les transférer.

Un projet attendu et promis par Tesla depuis des années

Le Tesla Roadster est dans les cartons de l’entreprise depuis des années. C’est en novembre 2017 que Tesla a lancé les réservations du véhicule, pour une production promise en 2020. À cette époque, l’entreprise d’Elon Musk parlait d’une autonomie proche de 1 000 kilomètres, d’une vitesse de plus de 400 kilomètres par heure et d’un passage de 0 à 97 kilomètres par heure en 1,9 seconde.

Pour le prix, c’était à partir de 200 000 dollars, soit 172 000 euros en France. Tesla a aussi proposé l’édition Founders pour 250 000 dollars, soit environ 215 000 euros. Sauf que l’entreprise n’a absolument rien livré et certains ont même annulé leur réservation, notamment Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, à qui l’on doit ChatGPT.

C’est en 2025 que le dirigeant du laboratoire IA a demandé le remboursement de ses 50 000 dollars après plus de sept ans d’attente. Le premier email envoyé a même été rejeté car l’adresse n’était plus utilisée par Tesla. Elon Musk lui-même a confirmé que le remboursement de Sam Altman a eu lieu sous 24 heures. Marques Brownlee, vidéaste spécialisé dans les nouvelles technologies sur YouTube, a aussi annulé sa réservation suite à huit ans d’attente.

C’est finalement il y a quelques jours que Tesla présentait son Roadster de nouvelle génération. La version Performance propose deux places, une aérodynamique active et une technologie qui aspire l’air sous la voiture pour augmenter son adhérence.

La version Rocket a surtout retenu l’attention

La version Thrust ajoute des propulseurs à gaz froid développés avec SpaceX pour un passage de 0 à 97 kilomètres par heure en moins d’une seconde. Lors de la démonstration, le prototype l’a fait en 0,81 seconde.

La version Rocket va encore plus loin puisqu’elle n’a qu’une place, mais surtout dix propulseurs capables de soulever la voiture. En revanche, il ne s’agit pas d’une version homologuée pour la route et Tesla ne la propose qu’à quelques clients privilégiés. Pour les trois versions, c’est environ 483 kilomètres d’autonomie et une vitesse de plus de 370 kilomètres par heure, selon les chiffres présentés par Tesla.

Elon Musk assume que le Roadster est surtout une voiture pour l’image de l’entreprise et non un produit majeur pour les finances de Tesla. L’entreprise a désormais une stratégie claire, délaisser progressivement les véhicules électriques pour se concentrer sur les robots-taxis, l’IA ou encore le robot Optimus, malgré un développement plus que compliqué.

Source : The Drive