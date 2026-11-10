Black Friday : le Samsung Galaxy S26 est de retour à petit prix avec cette promo Amazon

Grâce au Black Friday, le Samsung Galaxy S26 est de retour à un tarif normal après la récente hausse de prix qui a impacté le smartphone Android. En effet, Amazon vous propose ce modèle pour 933 €, au lieu de 1 119 €.

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Récemment, tous les smartphones Samsung haut de gamme ont été impactés par une belle hausse de prix. Bonne nouvelle, avec le Black Friday, plusieurs modèles sont de retour à des tarifs raisonnables, et parfois même encore moins chers, comme c’est le cas avec le Samsung Galaxy S26. En effet, alors que ce dernier avait été lancé à 999 €, et que son tarif avait ensuite augmenté à 1 199 €, Amazon propose le téléphone pour seulement 933 €. De plus, en bonus, le revendeur vous offre le chargeur secteur de quoi faire des économies supplémentaires. Cependant, l’offre est uniquement valable avec le coloris noir de la version 256 Go. De même, les stocks risquent de rapidement s’épuiser ou l’offre de disparaître. En bref, il va falloir vous montrer réactif si ce téléphone vous intéresse.

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Le Samsung Galaxy S26 à prix cassé pour le Black Friday Amazon

Dans le catalogue du fabricant, le Samsung Galaxy S26 se présente comme son smartphone haut de gamme compact. En effet, tout en possédant une fiche technique plus légère que ses aînés, il est le seul à proposer un gabarit réduit. Plus précisément, vous allez profiter d’une dalle Amoled de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Sur ce point, il n’y a pas de problème, la qualité d’affichage est simplement excellente.

Samsung Galaxy S26 Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra amazon.fr 933,00 € Fnac 644,00 € Occasion Darty 644,00 € Reconditionné Pixmania 689,00 € Occasion Pixmania 727,77 € Joom 771,00 € PC Componentes 889,00 € Carrefour 999,00 € Samsung 999,00 € Boulanger 1 119,00 € RDC 1 119,95 € Materiel.net 1 119,95 € Fnac 1 122,00 € Darty 1 122,00 €

Le téléphone est animé par un processeur Exynos 2600. Ce dernier, accompagné par 12 Go de mémoire vive, offre de bonnes performances. Si comme souvent, nous aurions préféré une puce Snapdragon, le téléphone ne manque pas non plus de puissance. Dans l’ensemble, il est adapté à tous les types d’utilisation. De plus, avec One UI (basé sur Android), vous allez profiter de toute une ribambelle de fonctions IA en lien avec Gemini.

Ensuite, l’autonomie est solide avec au minimum une journée d’utilisation sans recharge. D’ailleurs, il faut se contenter d’une charge rapide de 25 W, ce qui est limité pour un smartphone premium actuel. Le Samsung Galaxy S26 n’est pas non plus en reste avec la photo avec son triple module photo. Ce dernier offre une bonne polyvalence et permet de prendre de beaux clichés, peu importe le niveau de luminosité.

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