Windows 12 : mais où est donc passé le successeur de Windows 11 ?

Mais où est passé Windows 12 ? C’est la question que se posent les utilisateurs alors que depuis plusieurs mois, plus d’informations autour du futur système d’exploitation. Et pour cause, Microsoft continuerait à miser sur Windows 11 alors que Windows 11 26H2 est disponible depuis peu. C’est la version 27H2 qui ferait office de grosse mise à jour à la place d’une sortie de Windows 12.

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Windows 12 ne serait toujours pas au programme en 2027, Microsoft préférant miser sur une grosse mise à jour Windows 11 27H2.

Cette version doit notamment réunifier les différentes branches de Windows 11 et corriger les nombreux bugs qui plombent encore le système.

Microsoft n’a jamais officialisé Windows 12 ni sa date de sortie, et tout indique que Windows 11 restera prioritaire encore un moment.

Pour rappel, c’est en 2021 que Windows 11 fut lancé. Et en 2027, six ans après, la firme de Redmond misera encore sur l’actuel OS. En 2022, Microsoft laissait entendre un retour à un cycle de trois ans pour les grandes évolutions de son OS, ce qui laissait du coup beaucoup de monde penser que la prochaine grosse étape serait Windows 12 à partir de 2024.

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Pourquoi Microsoft n’a toujours pas parlé de Windows 12

Finalement, Microsoft a lancé Windows 11 en version 24H2, une mise à jour qui a apporté d’énormes modifications et accompagné le lancement des premiers PC Copilot+. Pas de Windows 12 ici mais une base technique repensée avec l’IA au centre de l’expérience.

Alors que le cycle de trois ans arrive à sa prochaine échéance en 2027, les utilisateurs n’auraient toujours pas le droit à Windows 12. À la place, Microsoft prépare Windows 11 27H2, une mise à jour plus lourde que celles proposées depuis 24H2.

Rappelons que les versions 25H2 et 26H2 sont des paquets d’activation qui activent juste des fonctionnalités déjà présentes dans le PC. La version 27H2 proposerait quant à elle un gros remplacement ou une modification de plusieurs composants de l’OS.

Si Microsoft choisit cette stratégie, c’est aussi que Windows 11 a deux bases différentes. On trouve les PC classiques qui utilisent encore la base de 24H2 alors que les PC Snapdragon X2 et RTX Spark tournent sous 26H1, soit une base plus récente.

D’abord corriger et unifier Windows 11

Windows 11 27H2 aurait comme but de regrouper les deux branches pour que tous les PC aient une base commune. Microsoft se concentrerait aussi sur la correction de tous les problèmes qui plombent le successeur de Windows 10.

Et pour cause, l’OS subit encore des bugs en pagaille, que ce soit au niveau de l’audio USB, des imprimantes ou de BitLocker. Un gros chantier qu’il vaut mieux boucler avant de vouloir lancer Windows 12 alors qu’à l’heure actuelle, Windows 11 a très mauvaise presse.

La priorité pour la firme de Redmond est d’abord de corriger l’OS installé sur plus d’un milliard de PC au lieu de lancer une nouvelle génération. Windows 11 demande maintenant moins de mémoire sur les PC avec 8 Go de RAM. Le menu Démarrer a aussi évolué et Microsoft a rebroussé chemin sur beaucoup d’intégrations forcées de Copilot.

Windows 11 est la priorité de Microsoft

Microsoft parle de 20 % de réactivité en plus sur certains PC avec 8 Go de RAM. Bref, pour le moment, il faut réparer Windows 11 pour que Windows 12 débute sur de bonnes bases. Rappelons que Microsoft n’a jamais donné de nom officiel ni de date de sortie pour Windows 12. Mais selon les quelques prises de parole ici et là, il semblerait que ce successeur misera énormément sur l’IA.

Pour le moment, rien ne montre que l’entreprise compte abandonner Windows 11 au profit de Windows 12, bien au contraire.