Un film GTA 6 est en tournage pour accompagner la sortie du jeu, des images montrent le tournage à Miami

La sortie de GTA 6 pourrait s’accompagner d’un film en prise de vue réelle. C’est en tout cas ce que nous montrent des images d’un tournage qui a lieu à Miami. Et on peut le dire, il y a eu de gros moyens au niveau des voitures.

Des images tournées à Miami avec des voitures aux plaques de Vice City laissent penser que GTA 6 pourrait être accompagné d’un film ou de spots en prise de vue réelle.

Le tournage a mobilisé d’importants moyens, avec rues fermées, police sur place et supercars comme une McLaren Senna ou une Cadillac Eldorado.

Rockstar intensifie aussi la promotion à Miami avec un panneau Vice City, des maillots spéciaux du Heat et des installations aux couleurs de GTA 6.

Pour le moment, Rockstar n’a rien officialisé à propos d’un possible film qui accompagnerait la sortie de GTA 6. Toutefois, si un tel projet a lieu, on imagine que ces images seront sous forme de court-métrage ou de spots publicitaires et pas de long-métrage comme on peut en voir au cinéma ou sur Netflix.

Un tournage bat son plein pour accompagner la sortie de GTA 6

As reported earlier, mounting evidence suggests that Rockstar Games is filming something in Miami. Could be a live-action trailer. pic.twitter.com/rBd2pYPUmj — ben (@videotech) October 20, 2026

Bref, la bonne nouvelle, c’est que tout semble rouler pour que la sortie de GTA 6 ait lieu le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series après plusieurs reports. Bref, pas de retard de dernière minute à craindre. L’échéance est désormais dans moins d’un mois et Rockstar est prêt à sortir son jeu en version définitive alors que l’un des responsables du développement nous a partagé sa session de jeu de deux heures.

Pour en revenir aux images, elles montrent plusieurs voitures dont les plaques d’immatriculation sont celles de Vice City. Une collection de belles voitures et autres supercars qui ont filé à toute allure dans une rue fermée à la circulation dans Miami.

otro video desde el puente hacia el puerto de Miami pic.twitter.com/ShHNm2BDEK — spooky gab 👻 (@FairlyGab) October 20, 2026

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l’équipe de tournage en train de filmer le convoi qui roule. Preuve qu’il ne s’agit pas d’un tournage amateur pour profiter de l’engouement de GTA 6, des agents de police ont bloqué le secteur pour dégager les rues de Bayside Marketplace.

Un défilé de supercars pour tourner un film de promotion ?

Parmi les voitures aperçues sur le tournage, on trouve la McLaren Senna ou encore la Cadillac Eldorado vintage. On ne sait pas si Rockstar a participé lui-même à ce tournage ou s’il s’agit d’un prestataire qui prépare un petit film de commande pour la campagne marketing.

En tout cas, GTA 6 accélère puisqu’on trouve désormais un panneau “Welcome to Vice City” au sommet du Kaseya Center à Miami. L’équipe de NBA du Heat qui évolue dans cette salle portera des maillots aux couleurs du jeu la veille de son lancement. On trouve aussi près de la côte de South Beach des parasols et des transats avec le logo de la franchise.

La salle de l’équipe NBA Miami Heat au couleur de GTA 6 🤯 pic.twitter.com/FI4MJld8W9 https://t.co/j3zDop89pu — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (secondaire) (@Media_FrenchRap) October 9, 2026

Bref, Rockstar met les petits plats dans les grands alors qu’en parallèle, un risque de piratage plane sur le jeu avec le dernier jailbreak du firmware de la PS5.

Le prochain jeu de Rockstar sortira plus rapidement

Il ne reste donc plus que quelques semaines à patienter pour les joueurs avant d’enfin mettre la main sur un jeu qui a demandé treize ans d’attente. Mais qu’ils se rassurent, Rockstar a assuré que son prochain jeu arrivera plus rapidement puisque GTA 6 a posé les bases de sa nouvelle méthode.

Désormais, tout est prêt pour lancer un chantier plus rapidement qui pourrait être Red Dead Redemption 3 ou encore une toute nouvelle propriété intellectuelle. On imagine qu’après la sortie de GTA 6, les développeurs pourront souffler un petit peu mais que le boulot recommencera avec les nombreux patchs à déployer pour corriger les bugs.

Et puis n’oublions pas qu’il y a d’autres sorties autour de GTA 6 qui attendent. On pense notamment au mode multijoueur qui arriverait l’année prochaine selon Dan Clancy, PDG de Twitch. Mais il y a aussi la version PC que les joueurs guettent alors que Rockstar n’a toujours pas communiqué dessus. Mais là aussi, les informations convergent vers une commercialisation en 2027, sans doute lors du premier trimestre.