GTA 6 va rapporter 3 milliards d’euros dès sa sortie, les prédictions de Take-Two sont colossales

La sortie de GTA 6 s’annonce comme l’un des événements vidéoludiques de la décennie. Et Take-Two en a bien conscience puisque la maison mère de Rockstar table sur environ 3 milliards d’euros dans les caisses en un trimestre à peine.

Take-Two prévoit entre 3 et 3,1 milliards d’euros de ventes sur le trimestre de sortie de GTA 6, qui doit être le principal moteur de cette envolée.

Les précommandes seraient déjà très au-dessus des attentes, avec 7,71 millions de ventes numériques estimées par Sensor Tower.

GTA 6 doit aussi rapporter sur le long terme grâce à son mode en ligne, que Bank of America voit peser lourd dans les bénéfices futurs de Take-Two.

La sortie de GTA 6 approche sur PS5 et Xbox Series, qui aura droit au Dolby Vision contrairement à la console de Sony si l’on en croit les fuites. Et forcément, avec la sortie qui arrive dans neuf jours, Take-Two est optimiste quant à ses résultats financiers.

GTA 6 va porter les résultats financiers de Take-Two

Strauss Zelnick, PDG de l’éditeur, dévoile que les précommandes du jeu sont « très au-dessus de nos attentes initiales », sans pour autant préciser le total. Sensor Tower estime qu’il y a eu 7,71 millions de précommandes numériques alors que près de 90 % concernent l’édition Ultimate à 99,99 €, contre 79,99 € pour l’édition Standard.

Take-Two prévoit donc entre 3 et 3,1 milliards d’euros de ventes sur le trimestre de sortie de GTA 6. Notons que le titre de Rockstar ne représente pas toute cette somme mais qu’il en sera le principal moteur.

L’an dernier à la même période, Take-Two a enregistré 1,76 milliard de dollars, soit environ 1,57 milliard d’euros. On parle donc d’un doublement rien que pour le trimestre pendant lequel sortira GTA 6, qui a récemment dévoilé 39 images en 4K.

L’action de Take-Two est aussi à la hausse

Take-Two garde son objectif annuel de 8 à 8,2 milliards de dollars, soit environ 7,1 à 7,3 milliards d’euros. Strauss Zelnick explique qu’il préfère attendre les premières ventes avant que les calculs soient refaits. « Nous saurons beaucoup plus de choses après la sortie », a expliqué Strauss Zelnick.

Depuis la publication des résultats, l’action Take-Two a augmenté d’environ 4 % dans les échanges après-Bourse. Et heureusement que GTA 6 est au rendez-vous puisque NBA 2K27 a beau s’être vendu à plus de 4 millions d’exemplaires avec le deuxième meilleur lancement de la franchise, les ventes sont inférieures aux prévisions internes de Take-Two.

Strauss Zelnick estime que ce qui a pesé sur les achats des joueurs, c’est justement l’attente autour de GTA 6, dont le prétéléchargement est disponible. Rappelons que chez la concurrence, plusieurs éditeurs ont décidé de modifier la date de sortie de leur jeu pour éviter de se confronter directement à GTA 6. Il n’y a guère que Nintendo qui n’a pas peur avec la sortie du remake de Zelda : Ocarina of Time il y a quelques jours.

Des dépenses en hausse pour promouvoir GTA 6

Mais Take-Two doit aussi aligner les billets puisqu’il prévoit une hausse de 21 % de ses dépenses sur le trimestre, principalement pour la promotion de GTA 6. Que ce soit dans les rues, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, Rockstar a lancé une campagne mondiale.

Et ce n’est pas tout pour la franchise puisque GTA 5 approche des 235 millions d’exemplaires vendus et a encore écoulé environ 5 millions de copies sur le dernier trimestre. Selon Bank of America, le mode en ligne de GTA 6, qui a récemment dévoilé quelques informations, représenterait 40 à 60 % du bénéfice par action de Take-Two d’ici mars 2029.

On s’attend donc à ce que GTA 6 rapporte des milliards de dollars dès sa sortie puis continue à faire rentrer de l’argent dans les caisses sur plusieurs années avec le multijoueur, comme c’est actuellement le cas avec GTA 5.