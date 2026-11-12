Rockstar laisse entendre que GTA 7 pourrait se passer dans un autre pays que les États-Unis pour la première fois

La franchise GTA pourrait quitter les États-Unis pour la première fois de son histoire moderne. C’est en tout cas ce que Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, a laissé entendre lors d’une interview. De quoi susciter les rêves les plus fous chez les joueurs.

Rappelons que GTA 6 sort dans sept jours à peine sur PS5 et Xbox Series, mais aussi Xbox One via le cloud gaming du Xbox Game Pass. Et de nouveau, l’intrigue se déroulera aux États-Unis dans l’État de Leonida qui s’inspire de la Floride avec Vice City, copie de Miami.

Rockstar n’écarte pas un GTA en dehors des États-Unis

Que le nouvel épisode de la franchise de Rockstar se déroule sur les terres de l’oncle Sam n’étonne que très peu puisque la franchise est une satire de l’American Dream. Pour autant, cela n’empêche pas Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, de laisser entendre qu’un GTA 7 ou quelconque autre épisode futur pourrait se dérouler ailleurs.

En interview pour le Guardian, le développeur déclare : « Ne jamais dire jamais, mais nous avons encore tellement à faire en Amérique ». En bref, si un futur GTA pourrait se dérouler ailleurs qu’aux États-Unis, Rockstar estime qu’il y a encore beaucoup à faire là-bas.

Depuis GTA 3, donc le premier épisode 3D, la franchise se déroule aux États-Unis. Liberty City, Vice City ou encore Los Santos s’inspirent respectivement de New York, de Miami et de Los Angeles. Rockstar n’hésite pas à déplacer ses équipes sur place pour prendre des photos et faire de la documentation dans le but d’offrir des jeux toujours plus réalistes.

C’est dès 2015 que Rob Nelson et plusieurs développeurs de Rockstar ont commencé à se rendre à Miami pour préparer GTA 6 qui a récemment dévoilé des images en 4K. En revanche, un épisode en dehors des États-Unis ne serait pas vraiment une première pour la franchise. GTA London 1969 et GTA London 1961 se déroulent tous deux en Angleterre.

Mais ici, on parle d’épisodes commercialisés en 1999 quand Rockstar était loin d’être aussi célèbre qu’aujourd’hui et que le gameplay était en vue du dessus.

Le studio a même envisagé un GTA à Tokyo, Paris ou encore Moscou

En 2003, Take-Two a même déposé la marque GTA Tokyo. Car oui, un épisode au Japon était envisagé avant d’être abandonné. Obbe Vermeij, ancien directeur technique chez Rockstar, a dévoilé que « Tokyo a presque eu lieu ». Et même qu’un studio japonais a été approché pour développer ce spin-off.

Rockstar a même étudié la possibilité d’un GTA à Paris, Moscou, Rio de Janeiro, Istanbul ou encore un retour à Londres. Mais ce ne sont que des pistes internes qui furent écartées. Dan Houser, cofondateur de Rockstar, qui a depuis quitté l’entreprise, expliquait en 2025 que les armes, les personnages excessifs et la satire des États-Unis font partie de l’identité de GTA. Mais aujourd’hui, Dan Houser n’est plus membre de la société, ce n’est pas lui qui prend les décisions majeures.

La possibilité de franchir les frontières étatsuniennes a même été envisagée pour GTA 6 lors du lancement de ce projet en 2015. Le jeu portait le nom de code Project Americas et aurait dû se dérouler en Amérique du Nord mais aussi en Amérique du Sud.

Pour le moment, Rockstar se concentre sur la sortie de GTA 6

Mais gardons en tête qu’un GTA dans un autre pays que les États-Unis demanderait beaucoup d’adaptations en termes d’urbanisme, d’habitudes locales, de véhicules mais surtout de personnages et de satire. Bref, ce n’est pas une tâche aisée surtout quand on voit que GTA 6 a mobilisé des milliers de personnes notamment pour développer des personnages non-joueurs très réalistes.

Pour le moment, on ne sait pas quel est le prochain projet de Rockstar mais on imagine que le studio se concentrera sur le mode multijoueur et sur possiblement Red Dead Redemption 3, voire une nouvelle franchise.

Dans tous les cas, le studio nous promet que son prochain jeu arrivera plus rapidement. Il ne faudra pas attendre aussi longtemps qu’entre GTA 5 et GTA 6.

Source : Guardian