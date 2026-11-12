Google ajoute Gemini à CarPlay, l’IA peut résumer vos e-mails et préparer votre journée pendant que vous ne conduisez

Google déploie Gemini sur Apple CarPlay pour les propriétaires d’iPhone. Désormais, l’IA est disponible sur l’écran des voitures compatibles pour discuter via la voix, consulter ses e-mails ou préparer sa journée.

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Gemini débarque directement sur Apple CarPlay avec une interface dédiée accessible depuis l’écran principal.

L’IA peut résumer des e-mails, retrouver des rendez-vous, préparer des réponses ou proposer des lieux à proximité.

Gemini ne remplace pas Siri et ne peut pas contrôler la climatisation ou les autres fonctions du véhicule.

Enfin, Apple CarPlay propose Gemini bien après le déploiement sur Android Auto. Pour accéder à l’assistant vocal, il suffit de mettre à jour l’application depuis son iPhone et d’autoriser le microphone. Google demande aussi d’avoir utilisé Gemini Live au moins une fois sur le smartphone.

Gemini est désormais disponible sur Apple CarPlay

Après la connexion de l’iPhone à CarPlay par câble ou sans fil, une nouvelle icône permet d’engager la discussion avec Gemini. Le français est disponible mais pour le moment, le déploiement est progressif et arrive au compte-gouttes chez les propriétaires d’une voiture compatible.

Malgré les polémiques autour de Gemini jugé moins performant que Google Assistant, il s’agit donc d’une nouvelle étape pour l’IA. Désormais, l’écran sous CarPlay affiche une interface avec un indicateur qui montre si Gemini écoute et répond. Il y a également deux boutons qui permettent de couper le microphone ou de terminer la discussion.

Il est possible d’interrompre une réponse, de poser une autre question et de reprendre un échange commencé sur l’iPhone via une synchronisation automatique des conversations avec l’application. Google mise notamment sur Gmail et Google Agenda puisqu’avec les autorisations données par l’utilisateur, Gemini peut résumer les e-mails non lus, retrouver l’heure d’un rendez-vous, aider à préparer une réponse.

L’IA utilise les services Google du compte pour répondre

L’IA est aussi capable d’expliquer un sujet complexe, de proposer des lieux à proximité qui valent le coup d’œil ou de faire répéter une présentation professionnelle. Il s’agit d’informations que l’IA puise dans les services Google de votre compte.

Google propose également Daily Brief, une fonctionnalité qui prépare un résumé personnalisé de la journée. Pour le moment, elle n’est malheureusement pas disponible dans l’Espace économique européen, donc en France.

Rappelons que depuis le mois dernier, Gemini est disponible sur CarPlay via Google Maps. Une première intégration de l’IA pour trouver un café sur l’itinéraire, modifier un trajet ou signaler un problème de circulation via la voix.

Siri reste en place pour les commandes habituelles

Mais là, c’est différent puisque Gemini a désormais son propre accès depuis l’écran principal de CarPlay et n’a pas besoin d’ouvrir Google Maps pour être disponible. Depuis iOS 26.4, Apple accepte les autres IA dans CarPlay comme ChatGPT, Claude, Copilot, Grok et Perplexity. Gemini arrive donc après plusieurs concurrents.

Toutefois, Gemini ne remplace pas Siri puisque les commandes habituelles de CarPlay et l’accès aux fonctionnalités du véhicule ne passent pas automatiquement par l’IA de Google. Et l’interface de Gemini ne permet pas non plus de régler la climatisation ou de contrôler les autres applications de la voiture.

Source : MacRumors