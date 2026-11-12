Elon Musk menace d’envoyer la police chez un média qui a testé le FSD de Tesla sans demander l’autorisation

Tesla est très remonté contre un média après la publication de son test du FSD V14.2.2 sans autorisation. Le média automobile en question, c’est D1EV qui a utilisé une Tesla Model Y L dont le logiciel a été débloqué par une modification non officielle lors d’une compétition à Changsha.

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Tesla exige que D1EV retire son test non autorisé du FSD V14.2.2 et remette la Model Y L dans sa configuration d’origine.

Le média chinois refuse et maintient ses vidéos après plus de 800 km de tests, avec un score inférieur à celui d’une GAC Aion Ray 7.

Tesla menace de poursuites alors que le FSD V14 n’est toujours pas autorisé en Chine et que Pékin encadre strictement les aides à la conduite.

Tesla demande au média automobile D1EV de supprimer tous les contenus autour de ce test du FSD V14 et que le véhicule retourne à sa configuration d’origine. Le média chinois refuse de retirer les vidéos. Pang Yicheng, PDG fondateur de D1EV, a publié sa réponse à une lettre envoyée par Tesla Shanghai.

Tesla menace de saisir la police après un test du FSD V14

« Si votre service juridique estime nécessaire d’agir, alors faites-le. Nous ne retirerons pas le contenu », a répondu Pang Yicheng. Si D1EV a pris la décision de réaliser ce test, c’est après plusieurs demandes officielles d’accès au FSD V14 mais Tesla n’a jamais répondu.

La compétition en question à Changsha opposait la Tesla Model Y L à une GAC Aion Ray 7 équipée du logiciel de conduite de WeRide. La conduite autonome des véhicules a été testée dans des rues étroites et une zone fréquentée avec une sortie de stationnement, un demi-tour puis un créneau.

Le score final, c’est 64,5 points sur 100 pour la GAC Aion Ray 7 et 56,76 pour la Tesla Model Y L. D1EV a testé le FSD V14 sur plus de 800 kilomètres sur autoroute, en ville, de nuit et sous forte pluie.

Tesla exige que le média retire toutes les vidéos de son test

Dans sa lettre, Tesla demande l’arrêt des tests et de toute diffusion du logiciel débloqué. L’entreprise automobile d’Elon Musk réclame aussi le numéro d’identification VIN de chaque véhicule sous 48 heures, puis la remise du logiciel dans sa configuration d’origine.

Tesla réclame également un engagement écrit de D1EV contre tout nouveau déblocage ou accès non autorisé. En cas de refus, Tesla menace de saisir la police et d’engager des poursuites civiles.

En Chine, le FSD V14 n’a pas l’autorisation requise pour une commercialisation complète. Depuis 2025, Pékin a durci les règles sur les mises à jour des aides à la conduite. Tesla a donc stoppé son essai gratuit du FSD et remplacé son nom là-bas par « conduite assistée intelligente ».

Les données collectées par les voitures de Tesla pour entraîner les logiciels de conduite sont aussi strictement contrôlées lors de leur transfert hors de Chine. Quant aux règles des États-Unis, elles compliquent l’entraînement de l’IA de Tesla en Chine. Pang Yicheng estime que le FSD V14 manque encore de données adaptées à la Chine.

Les boîtiers pour débloquer des fonctionnalités interdites sont populaires

Des boîtiers non officiels circulent pour débloquer les fonctionnalités interdites dans certains pays. Le mois dernier, la police de Séoul en Corée du Sud a poursuivi 80 propriétaires de Tesla pour de telles modifications et saisi 21 appareils. Les autorités sud-coréennes évoquent un risque de mauvaise lecture de la route et de réaction contraire au choix du conducteur.

En juin dernier, Elon Musk a partagé une vidéo tournée en Chine qui montrait le FSD V14 sur une route de montagne très étroite avec des dizaines de millions de vues alors que cette version n’est toujours pas accessible au public chinois.

Source : NBD