Le Samsung Galaxy S26+ perd 400 € pour le Black Friday : Amazon propose le smartphone à un prix jamais vu

Avec le Black Friday, le Samsung Galaxy S26+ s’affiche à son prix le plus bas. En effet, ce smartphone sous Android a le droit à 30 % de remise sur Amazon. Il est disponible pour 965 €, au lieu de 1 369 €.

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Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android, le Black Friday est le moment parfait pour faire une bonne affaire. De nombreux appareils sont actuellement en promotion, dont l’excellent Samsung Galaxy S26+. Ce dernier s’affiche à un tarif imbattable sur Amazon. En effet, alors qu’il est normalement proposé à 1 369 €, vous pouvez l’acheter pour 965 €. À titre de comparaison, avec cette remise de plus de 400 €, il devient encore moins cher que le Galaxy S26 basique. Cependant, l’offre est uniquement valable avec la version 256 Go de stockage dans le coloris violet. Enfin, le chargeur secteur est inclus dans le prix, de quoi vous faire encore économiser quelques euros.

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Le Samsung Galaxy S26+ au prix le plus bas sur Amazon

Pour faire simple, le Samsung Galaxy S26+ se présente comme la version grand format du Samsung Galaxy S26 de base. En effet, à l’exception de la taille, il partage la même fiche technique. Dans le détail, vous allez profiter d’une grande dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. L’écran est très bien calibré et ne manque pas de luminosité.

Samsung Galaxy S26+ amazon.fr 965,00 € RDC 746,00 € Fnac 780,00 € Occasion Darty 780,00 € Reconditionné Pixmania 904,80 € Occasion joybuy.fr 919,00 € Carrefour 949,00 € Pixmania 956,71 € Fnac 965,00 € Darty 965,00 € amazon.fr 1 096,32 € E.Leclerc 1 130,82 € PC Componentes 1 152,40 € Cdiscount 1 249,99 € Carrefour 1 269,00 € Samsung 1 269,00 € Joom 1 269,00 € Fnac 1 272,00 € Boulanger 1 369,00 € RDC 1 369,95 € Materiel.net 1 369,95 € Darty 1 372,00 €

Le téléphone est animé par un processeur Exynos 2600 épaulé par 12 Go de mémoire vive. Les performances sont bonnes et la navigation est fluide. Toutefois, il est bon de noter que le SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 du Galaxy S26 Ultra reste plus performant. La différence se fait sentir avec les tâches les plus exigeantes, notamment avec les jeux gourmands en ressources. Le mobile fonctionne avec l’interface One UI.

Cette dernière, basée sur Android, va vous permettre d’accéder à plusieurs fonctionnalités IA en lien avec Gemini. De même, le Samsung Galaxy S26+ va encore recevoir de nombreuses années de mises à jour. Sa batterie de 4 900 mAh lui confère une belle autonomie. Il est compatible avec la charge rapide de 45 W. Enfin, il possède trois capteurs pour la photo. Dans l’ensemble, il offre une bonne polyvalence dans cet exercice.

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