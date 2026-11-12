Henry Cavill se dit prêt à revenir en Superman après l’éviction de James Gunn de la direction de DC Studios

Des années après sa dernière apparition en tant que Superman dans Black Adam et la fin du Snyderverse, Henry Cavill se dit prêt à enfiler le costume du super-héros si DC Studios lui propose une histoire qui lui plaît. Une déclaration quelques jours après le renvoi de James Gunn et Peter Safran de la tête du studio.

Henry Cavill se dit prêt à rejouer Superman si DC Studios lui propose une histoire qui lui plaît, quelques jours après le renvoi de James Gunn et Peter Safran.

Jeremy Latcham prendra la tête de DC Studios le 1er décembre après des résultats irréguliers, notamment l’échec commercial de Supergirl.

David Corenswet reste Superman et reviendra dans Man of Tomorrow en 2027, mais le changement de direction relance les questions autour d’Henry Cavill.

James Gunn et Peter Safran n’auront eu que quatre ans pour tenter de bâtir leur empire. Superman a plu aux spectateurs et enregistré un bon box-office mais loin des espérances du studio. Supergirl a été un échec commercial et les critiques ont été mitigées.

Henry Cavill n’écarte pas un possible retour en Superman

Et puis n’oublions pas que James Gunn partait sur des bases quelque peu branlantes. On pense notamment à la saison 2 de Peacemaker qui fut excellente mais obligea dans son introduction à réécrire toute la partie qui était connectée au DCEU de Zack Snyder.

Et puis un Batman pour le DCU de James Gunn était en préparation pendant qu’existe à côté celui de Robert Pattinson dans The Batman. Pas toujours facile d’y voir clair et Skydance décide de changer la direction de DC Studios en remplaçant James Gunn et Peter Safran par Jeremy Latcham, un ancien de Marvel Studios. Il ne fait aucun doute que le but est ici de tenter de reproduire le succès du MCU.

La parenthèse est terminée. Retournons à nos moutons avec Henry Cavill qui fut interrogé par le média Inverse. Pendant l’interview, le média lui a demandé s’il accepterait de renfiler le costume de Superman. « Il existe beaucoup d’histoires fantastiques. Les possibilités sont nombreuses. Il ne faut jamais dire jamais », déclare Henry Cavill.

Un ancien de Marvel prend la direction de DC Studios

C’est donc Jeremy Latcham qui dirigera DC Studios à partir du 1er décembre après avoir été chez Marvel Studios. On lui doit des films comme Iron Man, Avengers, Spider-Man: Homecoming ou encore Les Gardiens de la Galaxie qui est justement réalisé par James Gunn. Dès le 1er décembre, il prendra la direction des futurs films et productions télévisées de DC.

C’est en 2022 qu’Henry Cavill a fait sa dernière apparition dans Black Adam avec Dwayne Johnson. La Warner Bros. l’a intégré dans le film pour communiquer autour de ce retour alors que James Gunn et Peter Safran n’étaient pas encore nommés.

Mais quand DC Studios a sélectionné David Corenswet pour incarner Superman, le studio a tout simplement choisi cette nouvelle version du super-héros et écarté Henry Cavill. En 2023, James Gunn a clarifié la situation en expliquant qu’il n’a pas renvoyé lui-même Henry Cavill. L’acteur n’était tout simplement pas sous contrat pour un nouveau film Superman.

Mais forcément, avec une apparition surprise dans Black Adam, beaucoup de fans ont été furieux de ce revirement et blâmèrent James Gunn. C’est David Corenswet qui joue Superman dans un premier film qui a rapporté environ 619 millions de dollars dans le monde, un joli score mais loin des espérances de la Warner.

Des résultats trop irréguliers pour le DCU de James Gunn

Pour Supergirl, c’est à peine 126 millions de dollars pour un budget de 170 millions. Des résultats irréguliers qui auraient pesé dans le changement de direction comme le dévoile Variety. Toutefois, David Corenswet est toujours Superman et reviendra dans Man of Tomorrow de James Gunn en juillet 2027. Le long-métrage est déjà tourné et le réalisateur envisageait même une trilogie.

Il n’y a pas de troisième reboot du DCU à proprement parler mais la situation interroge toutefois avec la nomination de Jeremy Latcham suite au renvoi de James Gunn et Peter Safran. Henry Cavill est très attaché à Superman. L’acteur explique notamment que sa fille de deux ans l’a récemment reconnu sur un jouet Superman à son image et lui a dit : « C’est papa ». Henry Cavill confie que cela l’a beaucoup touché.

Source : Inverse