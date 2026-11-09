GTA 6 : le mode online a été repéré dans le PlayStation Store, tout est prêt pour le lancement

GTA 6 sort dans dix jours mais toujours pas la moindre communication autour du mode online. Mais bonne nouvelle pour les impatients puisque des données autour de la partie multijoueur du jeu ont été repérées dans le PlayStation Store.

Des données repérées dans le PlayStation Store montrent que Rockstar prépare déjà les fonctions permettant de rejoindre et lancer des sessions multijoueur dans GTA 6.

Rockstar ne communique toujours pas sur le mode online, mais plusieurs indices évoquent un lancement en 2027, après la sortie de GTA 6 le 19 novembre.

Le multijoueur pourrait miser fortement sur le RP et les créations communautaires, notamment depuis le rachat de Cfx.re, l’équipe derrière FiveM et RedM.

Ça y est, GTA 6 arrive le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series et il faudra libérer de l’espace sur le SSD de sa console pour l’installer. Les joueurs pourront donc parcourir Vice City mais uniquement la campagne pour le moment. Rockstar ne nous a pas dit grand-chose sur le mode online, tout comme sur la version PC que l’on attend pour le début d’année 2027.

Des commandes en lien avec le online de GTA 6 repérées dans le PlayStation Store

Mais aujourd’hui, des données ont été repérées dans le PlayStation Store et montrent des commandes déjà prévues par Rockstar qui permettront de rejoindre une session ou de lancer une partie online. Les commandes s’appellent « joinSession », « launchActivity » et « launchMultiplayerActivity ». Cela veut donc dire que Sony, tout comme Rockstar, a déjà posé les bases pour le mode multijoueur.

Grand Theft Auto VI supports :



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intentType": "launchMultiplayerActivity" — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 9, 2026

Mais pour le moment, le studio se concentre surtout sur la sortie de GTA 6 avant de lancer la communication autour du mode online. Comme expliqué précédemment, le multijoueur pourrait arriver très rapidement d’ici le début d’année 2027.

Parmi les solides indices, Dan Clancy, PDG de Twitch, a évoqué une sortie en 2027. « Vous verrez une forte hausse avec GTA 6 puis une hausse encore plus forte l’année suivante quand ils lanceront le multijoueur », a expliqué Dan Clancy, qui anticipe déjà que les utilisateurs de sa plateforme streameront le mode multijoueur en masse.

Et pour cause, encore aujourd’hui, on trouve de très nombreux créateurs de contenu, dont certains ont des millions d’abonnés, qui jouent à GTA 5 en online. On pense notamment au RP qui prend énormément de place auprès de la communauté avec des millions de passionnés dans le monde.

Le mode online de GTA 6 promet de rapporter beaucoup à Rockstar

Selon une estimation récente, les revenus du mode online de GTA 5 seraient d’environ 500 millions de dollars par an, autant dire une poule aux œufs d’or pour Take-Two. Treize ans après son lancement, le multijoueur du précédent épisode de la franchise permet donc à Rockstar de remplir les caisses, d’où l’attente de la version de GTA 6.

Le calendrier de ce nouvel épisode serait toutefois très différent puisque rappelons qu’en 2013, le mode online est sorti deux semaines après la commercialisation de GTA 5. Pour Red Dead Online, il a fallu attendre environ un mois après la sortie de Red Dead Redemption 2 pour le début d’une première bêta. Il faudrait attendre plus longtemps pour cela de GTA 6.

Lors d’un procès entre d’anciens développeurs et Rockstar, des documents judiciaires nous ont aussi appris que les équipes ont bien bossé sur le mode online. On trouve notamment des mentions d’une session à 32 joueurs jugée compliquée à mettre en place.

Mais précisons toutefois ici qu’il s’agissait d’une version de test en cours de développement. Les choses ont pu bouger depuis. Mais ces documents ont le mérite de nous apprendre que les équipes étaient bien dédiées à ce mode multijoueur.

Les créateurs auront beaucoup d’importance

Le mode online de GTA 6 pourrait donner beaucoup plus de place aux créateurs et au RP qui font vivre GTA 5 depuis des années. Pourquoi ? Parce qu’en 2023, Rockstar a racheté Cfx.re, l’équipe à qui l’on doit FiveM et RedM.

Il s’agit de plateformes notamment utilisées pour les serveurs RP de GTA 5 et Red Dead Redemption 2. En début d’année, Rockstar a même lancé Cfx Marketplace pour vendre ou proposer gratuitement des cartes, des scripts et d’autres créations pour les serveurs.